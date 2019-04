Ospiti Amici Serale 2019, quarta puntata del 20 aprile

Serale Amici 18, nomi ospiti quarta puntata Serale Amici 18: ecco chi sono

Chi sono gli ospiti della quarta puntata di Amici 2019? Maria De Filippi invita solo i migliori: è risuscita sempre a convincere grandi artisti a prendere parte al suo programma. Quest’anno, inoltre, è presente anche un cantante di fama mondiale nei panni di coach: Ricky Martin. Continuerà sempre a sorprendere. Questa volta ha invitato nel talent show di Canale 5 due cantanti italiani, che hanno venduto un numero spropositato di dischi e che hanno recentemente deciso di creare un duo. Stiamo parlando di Raf e Umberto Tozzi. Li abbiamo visti anche al Festival di Sanremo, dove hanno duettato, presentando nuove versioni dei loro brani più popolari. Nella quarta puntata del Serale, oltre a fare un’esibizione insieme, canteranno con i concorrenti di Amici 18.

Serale Amici 2019, quarta puntata del 20 aprile: tutto quello che c’è da sapere sugli ospiti

Felicissimi gli allievi per gli ospiti del Serale di sabato 20 aprile. Una puntata che verrà impreziosita dalla presenza di personaggi speciali: ci sarà anche Renato Zero, che ha assegnato una prova proibitiva ai ragazzi; una prova che sta facendo tanto chiacchierare all’interno delle casette. Qui è scoppiata un’ultima polemica che ha a che fare con Loredana Bertè! Il giudice farà ancora un gran parlare: non si trattiene mai e ha avanzato delle proposte che, se dovessero venire accettate, cambierebbero per l’ennesima volta il regolamento del Serale di Amici 18.

Anticipazioni Amici 18: Tish e Giordana, una nuova sfida!

Vi diamo delle anticipazioni sulla quarta puntata di Amici 2019: Umberto Gaudino ballerà con la sua fidanzata, Tish e Giordana faranno una sfida incentrata sulla versatilità (la cantante dai capelli rossi ha detto delle frasi spiazzanti sull’avversaria!) e potremmo assistere all’incontro tra Rafael Quenedit e la sua fidanzata. Avete visto la sua foto e sapete veramente tutto di lei?