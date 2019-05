Ospiti Amici finale sabato 25 maggio: i nomi dell’ultima puntata 25 maggio

Amici 2019 finale, tutti gli ospiti della puntata di sabato 25 maggio 2019

Chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata di Amici 18? Anche questa volta Maria De Filippi vuole sorprendere: dopo aver invitato grandi nomi della Rai (Mara Venier, Antonella Clerici e Raffaella Carrà), adesso ha voluto nel suo programma conduttrici di Mediaset. Ballando con le stelle si difenderà comunque bene: Milly Carlucci ha deciso di far scendere in pista un numero considerevole di personaggi famosi, molto chiacchierati e molto amati dal pubblico a casa. Si preannuncia anche questa sfida del sabato agguerritissima. Gli ospiti di Amici 2019 avranno dunque un compito-chiave anche durante la finale. Quale sarà veramente il loro ruolo e quali limiti avrà?

Nomi ospiti ultima puntata Amici

Gli ospiti di Amici di sabato 25 maggio 2019 sono Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi, Michelle Hunzier e Ilary Blasi. Quattro volti della Tv che sapranno sicuramente incuriosire il pubblico a casa, che comunque seguirà il reality show anche per sapere chi sarà il vincitore! Recentemente Giordana Angi ha spiegato il vero motivo per cui vuole vincere e anche a quale concorrente di Amici vorrebbe fare un regalo.

Cantante di Amici come ospite dell’ultima puntata del 25 maggio

Ma gli ospiti dell’ultima puntata di Amici 18 non finiscono qui: assisteremo al ritorno di Irama, che presenterà il nuovo brano Arrogante. Poco ma sicuro si rivelerà un grande successo! Anche quelli dei finalisti di Amici 2019 lo diventeranno? Stanno dando tutti loro stessi per poter affrontare al meglio la puntata e, quest’anno, non è poi così scontato il vincitore: Giordana e Alberto Urso sono molto forti al televoto così come Vincenzo Di Primo; Rafael Quenedit, invece, ha ricevuto sempre il supporto dei professori e dei giudici. Cosa succederà? Intanto, fuori dalla scuola, Ludovica Caniglia ha deciso di scrivere un messaggio ad alcuni concorrenti.