Amici 2019 finale Giordana: ecco il vero motivo per cui vuole vincere

Finale Amici 2019, Giordana Angi combatte per la sorella

Perché i concorrenti di Amici 2019 vogliono vincere il programma e portarsi a casa il montepremi? Questa è stata la domanda posta ai quattro finalisti, Giordana Angi, Rafael Quenedit, Vincenzo Di Primo e Alberto Urso, e quella che più ci è piaciuta è stata quella di Giordana che ha confessato di non aver più nulla da chiedere al programma: parlando con Alfonso Signorini infatti ha ammesso che lei ha raggiunto tutti i suoi obiettivi e pensa di avere tutte le carte in regola per fare i primi passi nel mondo della musica dopo questo lungo periodo trascorso ad Amici di Maria De Filippi; l’unico motivo che la spinge a combattere per il premio finale è sua sorella.

Amici 2019, le parole dei concorrenti sulle rispettive famiglie

“L’unica cosa che faccio – queste le parole della Angi nel day time di oggi – la faccio per mia sorella perché potrei aiutarla”. Ciò dimostra l’amore indiscutibile che lega le due sorelle dopo i momenti davvero difficili che hanno vissuto in passato: ricordiamo infatti che Giordana ha dovuto subire il divorzio dei genitori e che i tanti trasferimenti le hanno reso triste l’infanzia e l’adolescenza. A vantaggio della sua musica, bisogna dirlo, perché la sofferenza che ha provato Giordana è stata in grado di trasformarla in arte (ci sarà pure un motivo se è arrivata a scrivere pezzi per Tiziano Ferro, no?). Quasi tutti hanno parlato della propria famiglia quando hanno spiegato perché vorrebbero vincere: “I nostri genitori – queste ad esempio le parole di Alberto Urso – hanno fatto tanti sacrifici e io devo ripagarli”. Gli altri invece non hanno detto nulla in questo day time ma sapete tutti che non poche volte hanno speso parole bellissime nei confronti dei propri cari.

Finalisti Amici 2019, le parole degli ex concorrenti

A nostro avviso è bellissimo che i ragazzi si stiano impegnando non per sé stessi ma per chi li ha sempre sostenuti: ciò dimostra infatti l’immensità dei legami famigliari e i sacrifici di un genitore che farebbe qualsiasi cosa pur di vedere realizzati i sogni del proprio figlio. Oggi comunque nel day time si è parlato di molto altro ancora, ad esempio delle preferenze degli ex concorrenti della scuola, e qualche finalista non ha preso per niente bene le parole che ha sentito.