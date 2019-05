Finale Amici 2019, il regalo di Giordana a Rafael che commuove

By

Giordana Angi fa una promessa a Rafael Quenedit ad Amici 2019

Giordana Angi ha sorpreso tutti. Ha parlato del regalo che vorrebbe fare a Rafael Quenedit qualora dovesse essere lei la vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Mancano davvero poche ore alla finale e tutti i concorrenti stanno sognando la vittoria. Ed è normale che sia così, visto che nessuno dei quattro si sarebbe mai aspettato di poter arrivare lontano. I fan sono sempre dalla loro parte e durante l’ultima puntata di Amici 18 dovranno votare a più non posso per permettere a quei beniamini che amano di piazzarsi al primo posto. O almeno di trionfare nella propria categoria. Prima dell’inizio della finale di Amici 2019, Giordana ha commosso tutto il Web con una promessa inaspettata.

Finale Amici 18, ecco cos’è successo a Rafael e Giordana poco prima dell’ultima puntata

Ad Amici, Giordana ha confessato che vorrebbe regalare una’automobile a Rafael se dovesse essere la trionfatrice; ha poi aggiunto che le piacerebbe aiutare economicamente sua sorella per permetterle di realizzare alcuni suoi sogni. Rafael di Amici è stato colpito da così tanta generosità. Giornate ricche di emozioni, per il ballerino, che ha potuto anche parlare con suo padre e con suo fratello. Su Twitter tutti i fan di Giordana e Rafael di Amici 2019 sono impazziti per il gesto della cantante.

Fan in visibilio per le parole di Giordana di Amici 18

Ecco quali sono stati i cinguettii più popolari: “Giordana che vorrebbe dare i soldi a Rafael per comprarsi la macchina… Ragazzi, non ce la posso fare. Sto piangendo”; “Giordana che vuole regalare un futuro a sua sorella ha già vinto moralmente questo programma”; “Giordana, cuore, che pensa alla macchina di Rafael. Mi commuovo, aiuto!”; “Giordana è un amore grandissimo che vuole aiutare tutti e pensa di non meritare la vittoria”. Parole che hanno colpito, quelle della cantante; al di fuori dalla scuola, invece, fa chiacchierare quello che è successo a Ludovica e Jefeo.