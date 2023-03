Ornella Vanoni è una degli ospiti dell’ultima puntata di Belve, in onda il 21 marzo 2023 su Rai 2. La nota cantante italiana ha modo di svelarsi al pubblico nel salotto di Francesca Fagnani, rivelando inediti dettagli sulla sua vita privata e non solo. Infatti, l’artista ripercorre così la sua carriera. Un’intervista che la riporta indietro nel tempo, a quando era una giovane ragazza che camminava per casa nuda, anche se presenti dei finestroni.

“Tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle finestre. Sì, sono una scostumata! Pensa che c’era un periodo in cui avevo solo due paia di mutande, un paio nere e le altre bianche”, racconta Vanoni a Belve, che stasera ospita anche altri volti noti. Il pubblico avrà modo di assistere all’inedita intervista di Claudia Pandolfi, la quale rivela di aver avuto una relazione con una donna, e ancora quella di Claudio Amendola, che non nasconde una verità drammatica del suo passato legata alle droghe.

Nel salotto di Francesca Fagnani, Ornella Vanoni ripercorre i suoi amori, anche quelli condivisi con altre donne.

“Una è stata una grande amicizia che è durata tanti anni. Un’altra è durata meno. Le donne sono attraenti, però a me purtroppo il sesso femminile non interessa molto, e infatti ho fatto soffrire queste persone. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava. Sarò, come si dice adesso, fluida, ma nel giudizio soltanto”

La cantante di Toy Boy si svela anche sul suo rapporto con Giorgio Strehler. Ebbene Vanoni si dice sicura del fatto che il defunto regista teatrale, ex senatore della Repubblica Italiana, sia stato l’uomo che più l’ha amata. Nonostante ciò, la catante precisa: “Ma non mi ha protetta da situazioni estreme perché non poteva farne a meno”. Pare che quando Strehler le abbia proposto di tornare a formare una coppia, lei gli abbia dato un bel due di picche.

Ornella Vanoni torna anche a parlare dell’ex Gino Paoli. La cantante non risparmia il collega da una dura critica, legata al suo intervento al Festival di Sanremo.

“Anche lui sarebbe meglio non dicesse… Guarda quello che ha cercato di raccontare a Sanremo! Come se fosse a casa sua! Si è dimenticato che era a Sanremo. Ha visto Morandi e gli è partita quella roba lì, che non andava fatta. Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via. Io sono ironica, lui no. Questa ironia di me si sa, si vede e si sente. Di lui proprio no. Però se vuole essere ironico, poverino, non diamogli contro”

Nella sua intervista a Belve, Vanoni conferma qual è il suo più grande vizio: “Le canne. A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina”. Alla fine, parlando della sua carriera, Ornella ammette di essersi sentita sempre la numero 2 rispetto a Mina.