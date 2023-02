Com’era prevedibile la frase di Gino Paoli al Festival di Sanremo 2023 ha urtato la famiglia di Little Tony. Il cantautore 88enne, ospite della serata finale della kermesse musicale, ha raccontato un aneddoto sul collega scomparso sul palco dell’Ariston. Un aneddoto legato alla sua vita privata che non è particolarmente piaciuto ai parenti ma anche ai fan del defunto Antonio Ciacci.

Gino Paoli, chiacchierando con Gianni Morandi a Sanremo, ha ricordato i tempi dell’etichetta Rca, quando l’eterno ragazzo aveva solo quindici anni e chiedeva al collega più grande suggerimenti su come avere successo nel mondo della musica.

Subito dopo Paoli ha menzionato Litte Tony che, a suo dire, voleva da Gino consigli su come trattare una donna che l’aveva tradito ma che non voleva perdere. A detta del cantante de ‘Il cielo in una stanza’ all’epoca Tony aveva trovato la sua compagna con altri due uomini nel suo appartamento. Un duro colpo da digerire.

Una confessione che non è particolarmente piaciuta a Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, che si è lamentata della faccenda a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Ha definito quanto accaduto a Sanremo 2023 brutto, di cattivo gusto, fuori luogo, inappropriato, indelicato. Cristiana si è detta addirittura ferita per quanto sentito lo scorso sabato 11 febbraio:

“Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto. I fan di papà ci sono rimasti male come me. Io sono rimasta ferita. Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti, volendo, su papà. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata”

La figlia di Little Tony l’ha trovata dunque quella di Gino Paoli a Sanremo un’uscita di cattivo gusto e pertanto ha invitato il musicista a fare delle scuse pubbliche. A rimanerci male anche i tanti fan dell’artista scomparso nel 2013, come evidenziato da Cristiana Ciacci.

Chi è la figlia di Little Tony

Cristiana Ciacci è l’unica figlia di Little Tony (vero nome Antonio Ciacci). È nata nel 1972 dal rapporto tra il cantante e l’ex moglie Giuliana Brignoli. In un’intervista a Verissimo Cristiana ha ammesso che la sua infanzia è stata piuttosto difficile: è cresciuta con molte tate e ha molto sentito la mancanza dei genitori che dopo la sua nascita si sono separati. La giovane Ciacci è una showgirl e opinionista tv ed è mamma di cinque figli.