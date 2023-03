Claudia Pandolfi a Belve stupisce: relazione segreta con una donna

Claudia Pandolfi si lascia andare in un’intervista nel programma condotto da Francesca Fagnani, Belve. Le anticipazioni della puntata, l’ultima della trasmissione di Rai 2, martedì 21 marzo. L’attrice si svela sia sulla vita privata, sia sulla sua carriera. In particolare, Pandolfi fa una rivelazione che riguarda la sua vita sentimentale, confessando di aver avuto una storia d’amore con una donna. Un dettaglio inedito molto personale e privato, che solo nel salotto del programma della Fagnani esce fuori.

“Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema di nessun tipo, vissi questa storia bellissima”

La storia d’amore con questa donna, di cui Claudia Pandolfi non fa il nome, è durata “un mesetto”. Ulteriori dettagli inediti di questa relazione i telespettatori li scopriranno con la messa in onda dell’ultima puntata di Belve. Intanto, le anticipazioni condivise dal programma sul profilo Instagram ufficiale di Rai 2 rivelano altre dichiarazioni che l’attrice fa nel programma. Francesca Fagnani le chiede cosa pensa delle scene di sesso nei film, facendo riferimento all’intervista di una sua collega.

“Carolina Crescentini ha detto che gli sceneggiatori quando non sanno cosa fare, mettono una scena di sesso”, spiega la conduttrice di Belve. E Claudia Pandolfi ammette di essere d’accordo con la sua collega. A detta sua, queste scene sarebbero “spesso superflue al fine del racconto”. In particolare, questo dettaglio ha potuto notarlo quando ha girato il film Quando la notte, di Cristina Comencini.

“Un film eccezionale ma alla fine ci fu un momento di sesso tra loro che poteva durare anche un quarto d’ora di meno“, afferma Pandolfi. L’attrice nel salotto di Belve ripercorre la sua carriera, sin dalle origini, ricordando la serie Un medico in famiglia, di cui ha parlato nel 2021 a Oggi è un altro giorno, e le proposte più importanti per il grande schermo.

Francesca Fagnani chiede all’attrice qual è stato il motivo per cui ha rifiutato di prendere parte a un film con Tinto Bass. La conduttrice vuole sapere se questo suo rifiuto sia stato causato da una delle scene che avrebbe dovuto interpretare, in cui avrebbe dovuto “giocare a m’ama non m’ama con i peli del pube”. Su questo, Pandolfi precisa:

“Quando lessi quella scena chiusi il copione di botto. La protagonista sdraiata sul letto romanticamente giocava sfogliando la propria margherita. Non me la sono sentita, ma quello con Tinto Brass fu uno dei pranzi più divertenti della mia vita”

Claudia Pandolfi nel salotto di Belve ha modo di parlare anche del suo brevissimo matrimonio con Massimiliano Virgili. È stata sposata con l’attore solo un mese e alla Fagnani svela il perché: “Il matrimonio fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare”.

A questo punto, la conduttrice chiede all’attrice come sia riuscita a trovare la forza e il coraggio di annunciare la fine di questo matrimonio.