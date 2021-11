Claudia Pandolfi ricorda Un Medico in Famiglia: “Scioccante, stavo male”

Claudia Pandolfi è pronta a portare sul piccolo schermo un nuovo personaggio, ma per tanti spettatori sarà sempre un po’ Alice Solari di Un Medico in Famiglia. L’attrice non si è mai fermata negli anni, pur non essendosi mai sovraesposta, e forse è anche questo il segreto del suo successo. In questi giorni Claudia Pandolfi è stata ospite di più programmi Rai per la promozione della fiction Un Professore, con Alessandro Gassmann, e oggi è stata da Serena Bortone. Se ieri sera ha divertito il pubblico di Rai Uno giocando con Amadeus ai Soliti Ignoti, a Oggi è un altro giorno si è raccontata e si è abbandonata ai ricordi.

Uno dei tasti toccati dalla conduttrice non poteva che essere Un Medico in Famiglia, una delle fiction di maggiore successo in Italia. La serie è andata in onda per la prima volta nel 1998 e c’era anche la Pandolfi nel cast nel ruolo di Alice, la sorella della moglie defunta di Lele Martini, il personaggio di Giulio Scarpati. La storia d’amore tra Alice e Lele ha fatto sognare i fan della fiction, ma entrambi gli attori hanno abbandonato dopo due sole stagioni. Se Scarpati è tornato nelle successive stagioni, Alice non si è più vista.

Claudia Pandolfi ha lasciato Un Medico in Famiglia dopo due stagioni, ma il ricordo della sua Alice nei cuori del pubblico non è mai sbiadito. Alla Bortone però l’attrice ha rivelato che per lei l’enorme successo di quegli anni è stato un grande problema. Tutto perché lei è molto riservata, e lo ha confermato in tutta la sua carriera: “Fu scioccante, assolutamente ansiogeno, io sono una persona riservata. Una cosa di questo tipo è alienante, tipo un Truman show”. Col tempo ha imparato a gestire queste situazioni di stress e di ansia da sola, ma non prima di aver passato brutti momenti:

“Impari a gestirlo, a scomparire, a sottrarti. L’ho fatto da sola. A un certo punto stavo male, quando hai troppa attenzione delle persone hai assoluto bisogno di isolarti. Facendolo trovavo un equilibrio, avevo il lusso di avere una casa e, essendo una che esce poco anche di suo, mi sono dedicata a una vita di amicizie fidate”

Erano gli inizi della sua carriera, insomma, le serviva il tempo di capire come gestire il successo. Inoltre quello di Un Medico in Famiglia fu davvero enorme, travolgente. Da stasera Claudia Pandolfi è nel cast di Un Professore nei panni della madre di un allievo di Gassmann.