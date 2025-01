Ora o Mai Più flop? Valanga di critiche dal pubblico: ecco perché

Ieri sera, sabato 11 gennaio, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Ora o Mai Più. Al timone del celebre programma tv dedicato alla riscoperta delle meteore del mondo della musica italiana, Marco Liorni che, esattamente come successo per L’Anno che Verrà, ha accolto il testimone di Amadeus. Una serata all’insegna della musica e del divertimento che però, stando ai commenti circolati sui social nelle ultime ore, sembra non essere piaciuta a molti telespettatori, che hanno duramente criticato la trasmissione.

Valanga di critiche social: sotto accusa il duo Pavone-Scanu

Non c’è che dire, nelle ultime ore i telespettatori di Rai Uno si sono a dir poco sbizzarriti e hanno ricoperto Ora o Mai Più di una montagna di critiche per i motivi più disparati. C’è stato infatti chi non ha apprezzato particolarmente l’assortimento di coach e meteore del mondo della musica: in particolare, a far storcere il naso è stata la coppia formata da Rita Pavone e Valerio Scanu che, secondo molti non ha funzionato per niente e ha finito con il penalizzare notevolmente il cantante sardo.

Ma non è finita qui perché al centro del dibattito è finito anche il brano scelto proprio dalla Pavone per il suo allievo: “Datemi un Martello”. Una canzone che, come affermato anche dallo stesso Scanu, non è esattamente nelle corde del giovane artista.

“Datemi Un Martello? Mi riservo. Quando ho sentito il brano mi è sceso un coccolone, non è un brano che rientra nelle mie corde, o me lo fai entrare tu nelle mie corde o facciamo un pandemonio. […] Il brano che mi hanno fatto sentire non me lo sento per niente addosso. Ci dobbiamo divertire? A me non piace divertirmi, ma ci possiamo provare”, ha affermato sulle prime Valerio Scanu.

Opinione che il cantante ha poi anche ribadito in studio, quando la sua coach ha provato a spiegare i motivi della sua particolare decisione: “Ho provato a smuovere questo ragazzo perché lui è molto compostino, ho provato a dargli una spettinata! Lo voglio spettinare!”. Scelta che però, alla fine, non si è rivelata essere delle migliori, dal momento che Scanu è arrivato ultimo in classifica.

Infine, il pubblico ha criticato duramente anche l’esibizione dei due sulle note di “Per tutte le volte che”. Verso la fine della performance infatti, Rita Pavone ha dimenticato le parole della canzone, generando un momento di vero imbarazzo per tutti i presenti in studio, nonché per il suo allievo.

Insomma, pare proprio che il duo Pavone-Scanu sia destinato a regalare grandi soddisfazioni al mondo del gossip italiano. Infatti, nonostante il pubblico abbia dimostrato di apprezzare il tentativo fatto dalla produzione di mettere insieme due generazioni completamente diverse per creare una fusione senza precedenti, è stato per loro impossibile non notare le evidenti divergenze tecniche e stilistiche dei primi duetti.

La coppia Scanu-pavone finirà in tragedia me lo sento #OraoMaiPiu — True Colors (@Frishser) January 11, 2025

Ma si può mettere Valerio Scanu in coppia con Rita Pavone? Andava messo con Masini, Britti o Raf. Sabotaggio palese #OraoMaiPiu — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) January 11, 2025

Gara di stonature

Infine, a farla da padrone sui social, in particolare su X, sono stati i commenti degli utenti che hanno notato molte stonature nelle esibizioni andate in onda nel corso della prima puntata del celebre programma.

Un fatto che probabilmente è stato notato anche dagli stessi coach che, nel corso della serata, si sono più volte preoccupati di giustificarsi, affermando che “i pezzi sono stati preparati in un giorno“. Una spiegazione che al pubblico non è piaciuta per niente, non riuscendo a capire perché con tutto il tempo a disposizione prima dell’inizio del programma, i coach avessero preparato in fretta e furia le esibizioni con i loro allievi.

ma qua si stona di brutto #OraOMaiPiù — gossipparo.com (@GossipparoC) January 11, 2025

#OraOMaiPiù dite ai coach che se non avevano voglia potevano stare a casa. — Misa (@misainthesky) January 11, 2025

La 5quetti stona anche le sue canzoni… #OraOMaiPiù — I’m really FED-UP! (@_fed_UP_) January 11, 2025

#OraOMaiPiù quante stonature mamma mia stasera! — Antonella Romanacci (@AntoLivorno) January 11, 2025

Insomma, la prima puntata di Ora o Mai Più sembra essere stata un flop totale, come testimoniato anche dagli ascolti. L’unica speranza che rimane ai telespettatori a questo punto è che gli autori facciano tesoro delle critiche dei telespettatori per cercare di risollevare le sorti del programma a partire dal prossimo appuntamento.