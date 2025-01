Ascolti tv 11/01: C’è Posta per Te vs Ora o Mai Più. Chi ha vinto

Ieri, sabato 11 gennaio, a registrare il dato migliore, in termini di ascolti, è stato senza ombra di dubbio C’è Posta per Te (Canale 5). Si è infatti trattato di un ritorno in grande stile per la regina del sabato sera italiano, Maria De Filippi, che, con il suo longevo reality, ha catturato l’attenzione di 4.833.000 spettatori, con uno share del 31.3%. Secondo posto invece per il debutto della nuova edizione di Ora o Mai Più (Rai Uno): il programma tv di intrattenimento condotto da Marco Liorni ha comunque ottenuto buoni numeri, che però non sono stati sufficienti a battere la De Filippi (2.693.000 utenti e il 18.2% di share).

Per quanto riguarda le altre reti: su Rai 2 S.W.A.T. è stato scelto da 787.000 italiani per passare il loro stato sera (4.2%), su Italia 1 Kung Fu Panda ha incollato al piccolo schermo 796.000 spettatori (4.2%), su Rai 3 Quinta Dimensione ne ha raggiunti 539.000 (2.9%) e, per finire, su La 7 In Altre Parole di Massimo Gramellini ha registrato una media di 974.000 utenti (5.3%).

Ascolti sabato 11 gennaio: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, su Rai Uno, Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi hanno totalizzato 5.632.000 spettatori (29.3%), mentre il rivale, Striscia la Notizia (Canale 5), ha registrato un dato nettamente inferiore, portandosi a casa il consenso di 3.223.000 utenti (16.8%). Come al solito, una sfida senza storia.

Per concludere, riguardo la fascia del pre-serale, ancora una volta a ottenere i dati migliori è stata L’Eredità (Rai Uno), portandosi a casa una media di 3.271.000 spettatori (21.6%). Numeri non così tanto differenti da quelli registrati da La Ruota della Fortuna (Canale 5): il game show condotto da Gerry Scotti ha infatti raggiunto 2.457.000 utenti (18%) nella prima parte e 3.188.000 (20.3%) nella seconda, avvicinandosi molto ai dati registrati da Liorni su Rai Uno.

Ascolti sabato 11 gennaio: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, la nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest ha radunato 958.000 spettatori (8.2%) mentre, a seguire, A Sua Immagine ha catturato l’attenzione di 746.000 utenti (7.1%). Per finire, Sabato in Diretta ha registrato una media di 1.308.000 italiani all’ascolto (11.3%).

Parlando invece di Canale 5, la nuova puntata dell’amatissima soap opera Beautiful, ha conquistato l’attenzione di 2.587.000 spettatori (19.3%), mentre Endless Love ne ha registrati 2.397.000 (21.6%). Infine, Verissimo è stato scelto da 2.247.000 italiani (21.2%) nella prima parte e 2.165.000 (18.1%) nella seconda.

Ascolti sabato 11 gennaio: il mattino

Infine, ecco i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Per quanto riguarda la programmazione di Rai Uno, Unomattina in Famiglia ha caratterizzato il sabato mattina di 472.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 1.243.000 (23%) nella seconda.

A seguire, Buongiorno Benessere è stato seguito da 1.020.000 utenti (18.3%). Verso l’ora di pranzo invece, Linea Bianca ha tenuto compagnia a 1.092.000 spettatori (16.3%), Linea Verde Tipico ne ha radunati 1.628.000 (18.7%) e, per finire, Linea Verde Italia è stata seguita da 2.413.000 italiani (19.6%).

Per quanto riguarda Canale 5, Frozen Planet ha registrato 600.000 spettatori (11.2%), Viaggiatori ne ha intrattenuti 464.000 (8.7%) e, per finire, Forum ha registrato 1.203.000 utenti (14.2%).