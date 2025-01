C’è posta, “amore tossico tra Lina e Alessandro”: web critica Maria

Questa sera, sabato 11 gennaio, è iniziata una nuova edizione di C’è posta per te. Dopo un anno di pausa, il programma di Canale 5 è ripartito alla grande con due ospiti d’eccezione: Antonino Cannavacciuolo e il calciatore Dusan Vlahovic. La puntata ha seguito il solito mix di emozioni e sorprese: dalla storia commovente delle sorelle Anna e Laura con ospite Cannavacciuolo, al racconto di un padre che si è pentito di aver abbandonato i figli, fino alla storia di un figlio che non riesce ad accettare che sua madre abbia lasciato il padre e si sia rifatta una vita. Tuttavia, una vicenda in particolare ha catturato l’attenzione, scatenando un’accesa discussione social.

Si tratta della storia di Alessandro e Lina, un amore interrotto a causa di un tradimento. Negli ultimi due anni, Alessandro ha contattato due ragazze, una al lavoro e una conosciuta sui social. Dunque, quando è successo una seconda volta, Lina ha deciso di lasciarlo. Uno dei dettagli che ha fatto scalpore è l’età di una delle ragazze, appena 19 anni, mentre Alessandro ne ha 33. Disperato, il giovane ha scritto a C’è posta per te per cercare di farsi perdonare dalla fidanzata e ricucire il rapporto. Oltre a lei, ha invitato anche il padre di Lina, che per lui è sempre stato come un secondo papà.

“Due errori non possono condizionare tutto l’amore che ci siamo dati”, ha ripetuto più volte Alessandro, scusandosi con Lina e dichiarandole il suo amore. Ma la ragazza non si è lasciata convincere facilmente. Anche se tra Alessandro e “l’amante” non ci sono stati incontri fisici, Lina non sembra riuscire a dimenticare i messaggi “hot” che ha scoperto. Nel frattempo, sono saltati fuori altri dettagli poco piacevoli sulla loro storia, che molti sui social hanno definito tossica.

Lina perdona Alessandro a C’è posta per te: scoppia la polemica

Lina ha raccontato che Alessandro, per gelosia, le aveva vietato di andare in palestra e si arrabbiava quando usciva con le amiche. Addirittura, una volta, ha perso le staffe perché lei era andata ad un concerto con amici. D’altra parte, anche Lina, negli ultimi tempi, era diventata gelosa, tanto da controllargli il telefono e fare scenate. Insomma, una serie di situazioni che non possono più essere considerate “normali“, né tantomeno trattate con leggerezza in televisione.

Nonostante ciò, il pubblico in studio ha fatto il tifo per la coppia, con Maria De Filippi che ha cercato di convincere Lina a perdonare il fidanzato, definendolo un “tonto” innamorato. Alla fine, seppur con qualche esitazione, Lina ha deciso di perdonare Alessandro. Sul mondo del web, però, si è scatenata una polemica. In molti hanno criticato Alessandro, considerandolo troppo possessivo, e non hanno capito perché Maria abbia ‘avallato’ una relazione del genere.

Non è la prima volta che la De Filippi sembra chiudere un occhio sui traditori a C’è posta per te, ma questa volta il pubblico social è apparso più infastidito del solito, accusandola di ignorare segnali evidenti, le famose ‘red flag’, che in una relazione non andrebbero mai sottovalutate. In ogni caso, è probabile che vedremo altre storie di questo tipo nelle prossime puntate del programma di Canale 5.

il pubblico urla pure per questa coppia maria lo difende costantemente bo pic.twitter.com/NDBM95HeFI — assenzio (@archivesco) January 11, 2025