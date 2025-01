L’Anno che Verrà, Angelo Sotgiu travolto dalle critiche dopo la gaffe

Sono ormai passate quasi ventiquattro ore dalla gaffe di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri sul palco de L’Anno che Verrà. Anche chi ieri sera, martedì 31 dicembre, si trovava fuori casa per salutare il 2024 e dare il benvenuto all’anno nuovo sarà sicuramente venuto a conoscenza dello scivolone che ha visto protagonista il componente del celebre gruppo musicale.

Il cantante infatti, a pochissimi secondi dalla mezzanotte, si è parecchio innervosito con i fonici perché convinto che il suo microfono fosse spento. Peccato che invece lo strumento fosse perfettamente funzionante e attivo, tanto da amplificare le sue imprecazioni rivolte ai tecnici della trasmissione.

Una sequela di parolacce che sono state sentite benissimo sia dai presenti in piazza che dal pubblico a casa, rimasti a dir poco scioccati dalle affermazioni del cantante e, stando alla montagna di commenti social, dalla mancanza di rispetto nei confronti di chi, nonostante fosse l’ultima sera dell’anno, stava lavorando per assicurare che la serata procedesse bene. Ecco quindi che nelle ultime ore, gli utenti del web si sono riversati in massa sui social per commentare l’accaduto, chiedendo anche a gran voce le scuse pubbliche da parte del cantante dei Ricchi e Poveri.

Angelo Sotgiu sommerso dalle critiche social

Come anticipato, pochissimi minuti ci separavano dal 2025 quando uno dei cantanti dei Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu, ha cominciato a imprecare contro i fonici: “Aprite il microfono teste di ca**o. Ho il microfono chiuso teste di ca**o, apritemi il microfono”. Infine, il cantante ha concluso con un augurio per l’anno nuovo: “Buon anno teste di ca**o”.

Dopo la gaffe di Angelo, il profilo Instagram dei Ricchi e Poveri è stato letteralmente sommerso da una montagna di critiche. “Ammazza che uscita di classe a chiusura concerto”, “Complimenti per il linguaggio, dovreste baciare a terra per essere ancora su un palco e invece insulti gratuiti” e “Credo che Angelo debba delle scuse per aver insultato chi stava lavorando” sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti del web sotto le ultime immagini postate dal gruppo musicale.

Come anticipato infatti, qualcuno ha anche chiesto che Angelo Sotgiu facesse le sue scuse a chi ha offeso pronunciando quelle parolacce, persone che erano lì a lavorare anche per loro. In molti infatti, già quando Marco Liorni, nel corso della diretta, è tornato sul palco per scusarsi pubblicamente delle affermazioni del cantante, avrebbero sperato di vedere proprio l’artefice della gaffe cospargersi il capo di cenere.

Al momento in cui viene pubblicato il presente articolo, Sotgiu non ha ancora commentato l’accaduto o risposto alle critiche ricevute. In molti, come si può leggere sui social, pensano che si confidi nel fatto che già domani si parlerà di argomenti del tutto differenti. Mai dire mai però, perché il web non perdona e soprattutto non dimentica.