Capodanno Rai 1: fuorionda shock Ricchi E Poveri, critiche a Liorni

Ieri su Rai 1 è andato in onda L’Anno Che Verrà, concerto di Capodanno in diretta da Reggio Calabria quest’anno condotto da Marco Liorni. Proprio la conduzione ha scatenato diverse critiche sul web da parte dei telespettatori che hanno lamentato anche l’utilizzo del playback da parte degli artisti presenti. Altre polemiche sono state causate anche da un fuorionda di Angelo dei Ricchi E Poveri, il quale si è abbandonato ad un’offesa senza essersi reso conto di avere il microfono aperto. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Come di consueto ogni anno, ieri sera è andato in onda su Rai 1 L’Anno Che Verrà, quest’anno in diretta da Reggio Calabria. Sul palco si sono susseguiti diversi artisti e a dare gli auguri per il Capodanno agli italiani è stato Marco Liorni, il quale ha sostituito lo storico Amadeus. Proprio la conduzione ha suscitato diverse critiche da parte dei telespettatori. Alcuni utenti hanno difatti lamentato sul web il fatto che Liorni fosse poco adatto al ruolo perché troppo serio, impostato e poco coinvolgente. Inoltre alcuni hanno sottolineato come gli artisti cantassero perlopiù in playback e criticato anche la qualità dell’audio.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi a riguardo:

Il fuorionda di Angelo dei Ricchi E Poveri

A scatenare polemiche non sono stati tuttavia solo la conduzione di Marco Liorni ed il playback da parte dei cantanti che si sono susseguiti sul palco. In molti hanno difatti notato un dettaglio che è stato molto discusso sul web, ovvero un fuorionda da parte di Angelo dei Ricchi E Poveri. Poco prima della mezzanotte, si è difatti sentita una voce mentre partiva il conto alla rovescia della notte di San Silvestro. Ad urlare nel microfono, convinto che fosse spento, è stato Angelo Sotgiu che aveva appena terminato di esibirsi nei tormentoni dei Ricchi E Pover

In un video diventato subito virale sul web lo si sente pronunciare chiaramente testuali parole: “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di c****…!”. Probabilmente il diretto interessato non si è accorto che, invece, il microfono si sentiva benissimo! Marco Liorni, dopo il conto alla rovescia, si è poi scusato con il pubblico per lo scivolone di Angelo e la festa è continuata con canzoni e balletti.