Ora o mai più, Pago liquida De Filippi: ‘Temptation? Ero senza soldi’

Questa sera, sabato 11 gennaio, dopo anni di assenza, è tornato su Rai 1 Ora o mai più, il programma dedicato ai “talenti dimenticati”, un tempo condotto da Amadeus. Ora al timone dello show c’è Marco Liorni, affiancato da otto concorrenti, artisti che, dopo un successo iniziale, non hanno ottenuto la visibilità che meritavano.

Ogni concorrente è supportato da un coach, scelto tra grandi nomi della musica italiana. Tra i partecipanti spiccano alcuni ex volti di Amici di Maria De Filippi, come Valerio Scanu, Pierdavide Carone e Loredana Errore. Ci sono poi Antonella Bucci, famosa per il duetto con Eros Ramazzotti in Amarti è l’immenso per me; gli Sugarfree, celebri per la hit Cleptomania; e Pago. Nel ruolo di coach invece troviamo artisti del calibro di Donatella Rettore, Alex Britti, Riccardo Fogli, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone, Patty Pravo e Marco Masini.

Ad aprire la gara nella prima puntata è stato Valerio Scanu, che si è esibito con la sua hit Per tutte le volte che, accompagnato dal coach Rita Pavone. Nella clip di presentazione, l’ex allievo di Amici non ha avuto paura di essere sincero, ammettendo di aver partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2015 esclusivamente per motivi economici. “Forse sono qui per la prima volta per fare una bellissima figura, o forse sono qui per vincere, come tutti”, ha poi commentato con ironia.

A seguire è arrivato Pago, che ha fatto una confessione simile a quella di Valerio Scanu. Prima di esibirsi con la sua coach Patty Pravo, è stato trasmesso il suo video introduttivo, in cui ha ripercorso la sua carriera. “Io ho iniziato a fare musica seriamente quando ho deciso di smettere di giocare a tennis. Ho fatto l’artista di strada, anche a Parigi”, ha esordito. Successivamente, ha parlato del successo dovuto alla canzone per cui è maggiormente noto, Parlo di te. “Non ero giovane, avevo già una grande gavetta alle spalle, me la dovevo godere di più”, ha spiegato.

“La parola successo per me non ha alcun senso. Per me, il successo è ciò che provo dentro, altrimenti finiamo per rincorrere cose che arrivano e svaniscono. Però è vero che cantare davanti a 10 persone, quando due anni prima erano mille, ti fa rimanere male”, ha raccontato, parlando del declino della sua popolarità. Proprio a questo punto, ha ‘liquidato’ Maria De Filippi, rivelando il vero motivo per cui nel 2019 decise di partecipare a Temptation Island insieme alla fidanzata Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne presente tra il pubblico con la gemella Elga Enardu. Ecco le sue parole:

Quando ti dicono “come mai hai fatto Temptation Island o il Grande Fratello?”… Per i soldi, porca miseria! Io quando ho fatto Temptation Island non avevo più un euro. Non avevo niente.

Insomma, la nuova edizione di Ora o Mai Più è partita col botto. I concorrenti non solo si mostrano più agguerriti e competitivi che mai, ma non si fanno problemi a essere sfacciatamente sinceri.