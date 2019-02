Ora o mai più: gaffe di Donatella Milani a Vieni da me di Caterina Balivo

Donatella Milani è tornata a Vieni da me per commentare la penultima puntata di Ora o mai più. Che non è stata facile per la cantante toscana, che ormai non è più seguita dalla Coach Donatella Rettore. “Mi aspettavo la scelta di Donatella, si è arrabbiata molto. Forse mi sarei comportata così anche io. Ma più che chiederle scusa cosa potevo fare?”, ha dichiarato la Milani a Caterina Balivo. “Io non ho nulla contro la Rettore ma non riesco ad esprimermi con le sue canzoni. Sono pezzi adatti ad un timbro vocale diverso dal mio, più consoni a chi ha un’estrosità vocale”, ha aggiunto.

Donatella Milani commenta Red Canzian e Ornella Vanoni

Donatella Milani a Vieni da me ha pure replicato alle parole di Red Canzian, che nella quinta puntata di Ora o mai più l’ha accusata di aver tolto spazio agli altri concorrenti per via della polemica con la Rettore. “Mi dispiace per Red ma non sono una persona calcolatrice. Se tornassi indietro non lo rifarei. Mi sono vergognata per quanto successo, sono stata male fisicamente, mi è uscito l’herpes”, ha chiarito la Milani, stufa delle critiche dei Coach del programma. “Con me hanno sempre da dire qualcosa”, ha puntualizzato.

Donatella Milani, gaffe sui Coach: Caterina Balivo la ferma

E quando Caterina Balivo le ha chiesto dei commenti negativi di Ornella Vanoni sull’esibizione di Splendido Splendente, Donatella ha commesso una gaffe che ha fatto scalpore sui social network: “Ma ci sono questi Coach?”. Affermazione che ha colpito la conduttrice di Vieni da me e che ha spinto la Milani a chiedere prontamente scusa. La 54enne si è poi detta orgogliosa del risultato del televoto: nella quinta puntata di Ora o mai più è stata tra le più votate. “Forse il pubblico ha capito chi sono davvero”, ha concluso l’artista.