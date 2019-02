Chi ha vinto la quinta e penultima puntata di Ora o mai più? Jessica Morlacchi e Paolo Vallesi

Nuovo trionfo a Ora o mai più per Paolo Vallesi. Il cantante toscano ha vinto anche la quinta puntata seppur in ex aqueo con Jessica Morlacchi. Vallesi è riuscito a trionfare per l’ennesima volta grazie al televoto. Per i giurati Paolo non è andato più del quinto posto, condiviso tra l’altro con Davide De Marinis. Il voto del pubblico a casa ha premiato pure Donatella Milani, rimasta sola nello show dopo la dura lite con la Coach Donatella Rettore.

Di seguito la classifica finale e completa – risultato dei voti della giuria e di quelli del televoto – della quinta puntata del programma di Amadeus:

1. Jessica Morlacchi-Paolo Vallesi

3. Barbara Cola

4. Annalisa Minetti (che ha pianto a inizio puntata)

5. Silvia Salemi

6. Donatella Milani

7. Davide De Marinis

8. Michele Pecora

La classifica dei giurati di Ora o mai più

I maestri hanno così votato:

1. Barbara Cola

2. Jessica Morlacchi

3. Annalisa Minetti – Silvia Salemi

5. Paolo Vallesi – Davide De Marinis

6. Michele Pecora

7. Donatella Milani

Ora o mai più: la classifica del pubblico

1. Paolo Vallesi

2. Donatella Milani

3. Jessica Morlacchi

4. Annalisa Minetti

5. Silvia Salemi

6. Davide De Marinis

7. Barbara Cola

8. Michele Pecora