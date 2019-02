Rettore stronca la Milani: “Non sai cantare”. Toto Cutugno: “Vergognati”

Ora o mai più 2019: Donatella Rettore e Donatella Milani non hanno fatto pace

È ufficialmente finito il sodalizio artistico tra Donatella Rettore e Donatella Milani a Ora o mai più. Nonostante le scuse della Milani, la Rettore si è rifiutata di andare avanti. E nel corso della penultima puntata dello show la Milani ha cantato da sola Splendido Splendente, uno dei cavalli di battaglia della sua ormai ex Coach. “Non ho più voglia di commentare. Ho chiesto scusa in tutti i modi. Lo so, ho avuto una reazione forte ma può capitare a qualsiasi persona”, ha dichiarato la concorrente a Amadeus. “Sei andata in tutti i programmi a parlarne. Per me è finita qui. Al posto tuo possono esserci altri cantanti molto più bravi di te. Non sai cantare”, ha replicato stizzita la Rettore.

Toto Cutugno e Marcella Bella rimproverano la Rettore

Le parole di Donatella Rettore non sono piaciute al collega Toto Cutugno che, senza mezzi termini ha esclamato: “Vergognati! Stai rovinando l’opportunità di rilancio di una ragazza”. Più docile Marcella Bella, che ha invitato Donatella a non lasciare sola sul palco Donatella Milani. “La musica deve unire, deve aiutare a superare le difficoltà. Vai a cantare”, ha chiesto la sorella di Gianni Bella. Ma invano, visto che la Rettore ha definitivamente chiuso con la sua allieva. Subito dopo la Milani ha cantato Splendido Splendente ma non ha ottenuto i risultati sperati.

Donatella Milani canta Splendido Splendente: bocciata

La performance di Donatella Milani non ha convinto i giurati di Ora o mai più. La cantante ha ricevuto solo critiche e stroncature. Non si è risparmiato Red Canzian che, tornando sulla polemica con la Rettore, ha sottolineato: “Per una settimana si è parlato solo di te e hai tolto spazio ad altri che lavorano duramente”.