Ora o mai più, Rettore chiude con la Milani: “Non ho più nulla da spartire con lei”

Ora o mai più, Donatella Rettore intervista a Chi: le parole su Donatella Milani

È ufficialmente finita la collaborazione tra Donatella Rettore e Donatella Milani a Ora o mai più. Dopo lo sfogo dell’allieva nell’ultima puntata del programma, la coach ha deciso di non andare avanti. E la Rettore lo ha ribadito nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi. “Se mi ha fatto male quella lite? Che stiano male gli altri! A me non frega più nulla. Per me quella persona non esiste. Ho cercato di essere generosa e accondiscendente, ma non ho più nulla da spartire con lei. Ho fatto sin troppa fatica”, ha dichiarato l’interprete di Kobra, che qualche giorno fa si è rotta una caviglia. Dunque, cosa succederà nella prossima puntata di Ora o mai più? Nessuno lo sa, neppure Donatella Milani. Che ospite a Vieni da me ha chiesto pubblicamente scusa alla Rettore per il suo sfogo, eccessivamente duro.

Donatella Milani ha chiesto scusa alla Rettore a Vieni da me

“In parte è colpa mia, le cose non si dicono così. Ammetto di essere fumantina, la mattina dopo ho chiesto scusa”, ha detto la Milani. “Ho detto parole che non penso, come che le canzoni della Rettore sono per bambini. Ho sbagliato di sicuro i modi”, ha aggiunto la 56enne. Ma Donatella non ha nascosto di avere effettivamente qualche difficoltà di troppo nell’interpretare le canzoni più celebri della Rettore. “Quando canto le sue canzoni mi si arrotola la lingua. Forse le canzoni della Rettore le può cantare solo lei”, ha osservato la Milani.

Donatella Milani disposta a collaborare di nuovo con Rettore

“Sono pronta a fare un passo indietro per la trasmissione”, ha chiarito Donatella Milani. La posizione della Rettore sembra però diversa: come andrà a finire?