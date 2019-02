Ora o mai più, Donatella Milani a Vieni da me: “Rettore? In parte è colpa mia”

Ora o mai più: le ultime news sullo scontro tra Donatella Milani e Donatella Rettore

Dopo lo scontro in diretta a Ora o mai più con la Coach Donatella Rettore, Donatella Milani è stata ospite di Vieni da me. La cantante di Volevo dirti ha ammesso le sue colpe davanti a Caterina Balivo. “In parte è colpa mia, le cose non si dicono così. Ammetto di essere fumantina, la mattina dopo ho chiesto scusa”, ha dichiarato la Milani. “Ho detto parole che non penso, come che le canzoni della Rettore sono per bambini. Ho sbagliato di sicuro i modi”, ha aggiunto la 56enne. Donatella non ha però nascosto di avere effettivamente qualche difficoltà di troppo nell’interpretare le canzoni più celebri della Rettore. “Quando canto le sue canzoni mi si arrotola la lingua. Forse le canzoni della Rettore le può cantare solo lei”, ha osservato la concorrente di Amadeus.

Rettore-Milani: è mistero sulla prossima puntata di Ora o mai più

Alla luce delle nuove dichiarazioni di Donatella Milani, cosa succederà nella prossima puntata di Ora o mai più? “Non lo so”, ha chiarito la Milani a Vieni da me. La Donatella ha puntualizzato: “Sono pronta a fare un passo indietro per la trasmissione”. Dunque la pace tra le due Donatella è dietro l’angolo? Nel frattempo la Rettore – che nei giorni scorsi ha avuto un infortunio alla gamba – ha deciso di prendersi una pausa dai social network.