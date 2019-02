Donatella Rettore e Donatella Milani: il diverbio in diretta ad Ora o Mai Più

Donatella Milani è stata la protagonista di un diverbio con la sua coach Donatella Rettore durante la diretta di Ora o mai Più. Nella puntata del 16 febbraio, il conduttore Amadeus manda in onda una clip in cui la concorrente Donatella Milani si sfoga della sua esperienza nel programma, criticando la Rettore con cui ha duettato sino ad oggi. La concorrente afferma di non avere niente contro la sua insegnante, ma si lamenta abbondantemente sia del repertorio che della sua intonazione. Donatella, dopo aver visionato il fuori onda, molto infastidita si rifiuta di duettare con la concorrente che, da regolamento, accetta di cantare il brano scelto per la serata da sola.

Donatella Milani e Donatella Rettore divise ad Ora o mai Più: “Arrangiati”

“Non ho niente contro Donatella ma anche lei va fuori. Sono arrabbiata perché canto le canzoni dei cartoni animati, la Rettore va avanti e mi entra dove non deve entrare. Io non voglio andare avanti così. Mancano ancora due puntate, voglio andare avanti da sola”, questo il duro sfogo di Donatella Milani nel video registrato dietro le quinte. L’autrice di Su di noi del cantante Pupo sembra molto delusa e nervosa e così afferma che piuttosto che con Donatella Rettore, avrebbe preferito partecipare al programma con i Ricchi e Poveri. La rettore, arrivata al centro studi con fatica a causa di un infortunio al piede, a questo punto replica alla sua allieva abbastanza stizzita: “Arrangiati”.

Ora o Mai Più: Donatella Milani troppo poco umile secondo la giuria

Dopo il duro sfogo mandato in onda, Donatella Milani ci tiene ancora una volta a precisare che non ha nulla contro Donatella Rettore, ma afferma di sentirsi molto amareggiata. L’iconica interprete di Cobra però non ci sta e decide di non duettare con lei, visto che il regolamento consente al coach di esimersi dall’esibizione in quanto non in gara. A questo punto la Milani accetta di cantare da sola il brano della Rettore, “una bella canzone d’amore” come afferma Amadeus, ma la giuria non la premia e la critica per il suo atteggiamento. Quasi tutti i giurati hanno regalato alla Milani la sufficienza, ma tutti le hanno consigliato di essere più umile, mentre Marcella Bella le fa notare che non è bello criticare artisti che hanno avuto una successo e una carriera più grande della sua.