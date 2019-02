Donatella Rettore infortunata ad Ora o Mai Più: ecco cosa è successo

Ora o Mai Più: Donatella Rettore si presenta con un gesso al piede

La nuova puntata di Ora o Mai Più si è aperta con Amadeus che mostra una Donatella Rettore infortunata. La cantante di Splendido Splendente ha affermato di essere caduta dalle scale a casa sua. La telecamera inquadra infatti il piede fasciato da quella che sembra una gessatura. Il conduttore afferma ironicamente che non può neanche muoversi, ma assicura che si esibirà insieme alla sua concorrente Donatella Milani. Nonostante il piccolo incidente casalingo che le ha procurato l’infortunio, Rettore ha infatti deciso di presenziare comunque allo show musicale di Raiuno, spiegando cosa è successo.

Donatella Rettore e l’incidente prima di Ora o Mai Più: “Sono caduta dalle scale”

Donatella Rettore, una delle nuove protagoniste di Ora o Mai Più con il ruolo di insegnate, ha avuto un piccolo incidente casalingo e nella puntata del 16 febbraio si è presentata in studio infortunata con un gesso al piede. Il padrone di casa Amadeus entra in studio insieme ad Orietta Berti, sua ospite anche nel game show I Soliti Ignoti, e subito si accorge della situazione della Rettore e così fa inquadrare il piede fasciato. La platinata cantante, ironica e un tantino imbarazzata, spiega che si è ferita mentre, come tutte le donne italiane, sbrigava delle faccende a casa. “Sono caduta dalle scale”, afferma prima di farsi una bella risata.

Donatella Rettore non lascia Ora o mai Più e si presenta in studio infortunata

Dopo alcuni battibecchi con Orietta Berti, la quale si è lamentata del comportamento della collega a Vieni da me da Caterina Balivo, Donatella Rettore attraverso un post su Facebook aveva messo in dubbio la sua partecipazione ad Ora o Mai Più. A quanto pare, però, la cantante ci ha pensato bene e ha deciso di non abbandonare, anzi si è presentata in studio nonostante l’infortunio al piede. Intanto anche il rapporto con l’allieva Donatella Milani si fa sempre più teso e difficile. Cosa succederà? Ne vedremo delle belle.