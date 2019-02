Donatella Rettore lascia Ora o mai più? “Compassione e pazienza hanno un limite”

Ora o mai più: Donatella Rettore va via? Il messaggio della cantante

Donatella Rettore lascia Ora o mai più? Nelle ultime ore la cantante ha condiviso un messaggio che sembra preannunciare una svolta importante. Un post – pubblicato sia su Facebook sia su Instagram – nel quale la cantante si dichiara stanca del clima che si respira nel programma ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus. “Non ci potrebbe essere un prossimo sabato sera su Rai 1. Anche la bontà, la compassione e la pazienza hanno un limite. Mi sento con la coscienza trasparente e santificate. Ho incassato offese, volgarità e ingiustizie. Basta, vedremo. Abbiamo qualche giorno per decidere”, ha scritto l’artista. Una comunicazione che ha spiazzato i fan della Rettore che da ore stanno cercando di far cambiare idea alla giurata e coach di Donatella Milani. “Non mollare proprio ora”, è il monito dei sostenitori di Donatella.

Donatella Rettore è la più contestata a Ora o mai più

Ma perché Donatella Rettore dovrebbe lasciare Ora o mai più? In tre puntate i suoi giudizi taglienti e pungenti hanno attirato parecchie critiche, sia nel pubblico sia tra i suoi colleghi. La Rettore ha prima bisticciato con Orietta Berti e Ornella Vanoni, poi ha avuto da ridire sulla canzone Vattene amore di Amedeo Minghi. Senza dimenticare i battibecchi dell’ultima puntata con Toto Cutugno, che in più di un’occasione è sbottato contro la Rettore. Dopo gli ultimi scontri, cosa farà Donatella?

Ora o mai più 2019 si ferma per una settimana

Donatella Rettore ha qualche giorno in più per pensarci: questa settimana Ora o mai più non andrà in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2019. La trasmissione tornerà in tv sabato 16 febbraio: la Rettore ci sarà?