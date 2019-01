Ora o mai più: Donatella Rettore racconta della lite con Toto Cutugno

Donatella Rettore racconta di quella volta che ha litigato con Toto Cutugno: adesso con lei coach di Ora o mai più

Donatella Rettore e Toto Cutugno fanno entrambi parte della squadra di coach che quest’anno seguiranno i cantanti in gara a Ora o mai più. Intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, del programma ne ha parlato oggi proprio la Rettore, aprendo anche una finestra sul suo passato e rivelando dei particolari inediti sul suo rapporto con un altro coach della trasmissione. Stando a quanto dichiarato dall’artista, tra lei e Toto Cutugno in passato ci sono stati degli screzi che, durante un Festival di Sanremo, li portarono anche a litigare.

Donatella Rettore e la lite con Toto Cutugno, gli dissi: “Sei il Celentano dei poveri”

Nel ricordare i diverbi avuti con alcune colleghe (come la lite con Marcella Bella nel 1986), Donatella Rettore ha dichiarato di aver avuto un diverbio anche con Toto Cutugno in passato. Come accennato sopra, si trovano entrambi a Sanremo. “A Cutugno dissi che era il Celentano dei poveri” ha svelato la cantante. Il motivo? “Ero storta, al Festival non ci volevo andare. Me lo impose la casa discografica”. Adesso, però, lei e il collega sono entrambi coach di Ora o mai più. Avranno dimenticato le divergenze dei tempi andati?

Donatella Rettore e Ornella Vanoni ai ferri corti? Il gossip sul dietro le quinte di Ora o mai più

Di Donatella Rettore a Ora o mai più se ne è parlato recentemente anche per via del gossip che la vedrebbe tra le maggiori antagoniste di Ornella Vanoni dietro le quinte della trasmissione. Alcune voci sul loro conto, difatti, sembrerebbero confermare una certa antipatia tra le due (per saperne di più clicca qui), tanto che la Vanoni avrebbe addirittura chiesto di non incontrare la rettore fuori dal programma e di essere messa seduta distante da lei durante la puntata.