Ornella Vanoni vs Donatella Rettore: scintille dietro le quinte di Ora o mai più

Ornella Vanoni contro Donatella Rettore: rapporti tesi dietro le quinte di Ora o mai più

Pare che tra due membri del cast di Ora o mai più non corra buon sangue. Dietro le quinte del programma RAI condotto da Amadeus i rapporti tra Ornella Vanoni e Donatella Rettore sarebbero molto tesi. A dare la notizia è stato stamattina il settimanale Oggi che, a tal proposito, ha specificato che – tra le due – quella a nutrire maggior risentimento nei confronti della collega sarebbe proprio la Vanoni. Sia chiaro, si tratta solo di voci ma, al momento, molte sarebbero le indiscrezioni trapelate su questa presunta rivalità. Proprio ieri sera, però, la Donatella ha pubblicato su Instagram una foto della Vanoni scrivendo: “Ornella, sei un mito”. Casualità o un primo gesto di pace?

Visualizza questo post su Instagram ORNELLA , SEI UN MITO ❤️ #ornellavanoni Un post condiviso da RETTORE Official (@donatellarettore) in data: Gen 16, 2019 at 5:40 PST

Ornella Vanoni e Donatella Rettore nemiche a Ora e mai più? L’indiscrezione del settimanale Oggi

Tra Ornella Vanoni e Donatella Rettore, come anticipato sopra, i rapporti sembrerebbero essere non troppo distesi. Stando a quanto riportato nella rubrica Pillole di gossip di Oggi, a non vedere di buon occhio la partecipazione della Rettore a Ora o mai più sarebbe in particolare la Vanoni. La cantante, inoltre, secondo rumours sempre più insistenti, avrebbe fatto una specifica richiesta alla produzione prima di prendere parte al programma, ovvero quella di: “Non incontrare Donatella dietro le quinte e di sederle lontano” durante la puntata. Colpa di qualche lite?

Ora o ma più, critiche ad Amadeus: il conduttore travolto dalla polemica prima del debutto

A pochi giorni dall’inizio della seconda edizione di Ora o mai più al centro della polemica c’è finito Amadeus. Il conduttore, dopo essere intervenuto a Domenica In, è stato accusato da alcuni di non aver dato i giusti meriti alla cantante Lisa. Quest’ultima, però, non si è unita al coro di protesta e, con un messaggio sui social, ha invitato tutti a ridimensionare la cose.