Ora o mai più, i fan di Lisa contro Amadeus: scoppia il caos, la cantante si scusa

Ora o mai più: caos tra la vincitrice Lisa e il conduttore Amadeus

A pochi giorni dall’inizio della seconda stagione di Ora o mai più, scoppia la prima polemica. Amadeus, conduttore del programma ideato da Carlo Conti, è finito nel vortice delle critiche per via di Lisa, vincitrice della prima edizione della trasmissione. A detta dei fan dell’interprete, Amadeus non avrebbe riservato a Lisa il giusto spazio che merita. In particolare, non l’avrebbe menzionata nel corso dell’ultima intervista a Domenica In, dove ha parlato proprio del grande successo del format tirando in ballo altri concorrenti ma non la trionfatrice. Non solo: Lisa non sarebbe stata coinvolta nella seconda edizione dello show, nonostante il successo riscontrato la scorsa estate. Nelle ultime ore Lisa ha cercato di placare gli animi prendendo le distanze da alcuni fan: l’artista ha chiarito di non aver alcun tipo di problema nei confronti del volto Rai.

Amaudes replica al video di Lisa Panetta su Instagram

“Lisa tranquilla, sai che ho una grande stima professionale nei tuoi confronti. Ti auguro tutto il bene che meriti. Mi fa piacere vedere che hai tantissime persone che ti sostengono e che hanno “affollato” anche il mio Instagram. In bocca al lupo e un abbraccio a te e ai tuoi fan”, ha replicato Amadeus al video di Lisa.

Pronta la risposta della 42enne: “Caro Amadeus, grazie per questo messaggio. Mi dispiace per i commenti negativi da parte dei più estremisti dei miei fan e colgo l’occasione ancora una volta per far capire che non ho dubbi sul fatto che tu possa provare stima nei miei riguardi. Del resto me l’hai dimostrato sin dal primo incontro. Il video di domenica che avevo postato serviva per capire che stava per ripartire il programma e che io facevo il tifo per i colleghi che vi prenderanno parte. Probabilmente è stato frainteso e da lì si è scatenato ciò che non avrei mai pensato. Ti chiedo scusa a nome dei fan che ti hanno tartassato ingiustamente. Ti abbraccio con la speranza di rivederti presto”.

Chi sono i nuovi concorrenti di Ora o mai più 2019

Ora o mai più riparte su Rai Uno sabato 19 gennaio. I nuovi concorrenti sono: Davide De Marinis, Annalisa Minetti, Silvia Salemi, Donatella Milani, Paolo Vallesi, Barbara Cola, Michele Pecora, Jessica Morlacchi. Coach del programma: Donatella Rettore, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri, Red Canzian, Marcella Bella, Orietta Berti, Fausto Leali, Ornella Vanoni.