Amadeus a Domenica In, concorrenza con Maria De Filippi: la battuta di Fiorello

Amadeus a Domenica In: torna Ora o mai più che dovrà affrontare proprio Maria De Filippi

Amadeus a Domenica In si lascia intervistare da Mara Venier. Nel corso della sua interessante intervista, la conduttrice non può ricordare il ritorno del programma musicale Ora o mai più. La prima delle sei puntate andrà in onda sabato 19 gennaio, proprio quando Maria De Filippi su Canale 5 condurrà C’è posta per te. Un dettaglio molto importante dal punto di vista di ascolti, visto che la trasmissione della nota conduttrice riesce sempre a battere la concorrenza. Ogni sabato, prima e dopo il Festival di Sanremo, Amadeus andrà in onda su Rai Uno con il talent show e, pertanto, dovrà prestare attenzione alla prima serata Mediaset. Il conduttore ci tiene a precisare che tre puntate saranno trasmesse prima del Festival e le altre tre subito dopo. Ma ecco che arriva un video messaggio da parte di Fiorello, il quale manda il suo in bocca al lupo al collega.

Amadeus vs Maria De Filippi durante la prima serata di sabato: la battuta di Fiorello

Fiorello manda un video messaggio ad Amadeus, ospite a Domenica In per un’intervista con Mara. L’attore fa presente un dettaglio molto importante, che però non rassicura per nulla l’amico che sta per tornare in onda con Ora o mai più. Una battuta ironica quella di Fiorello, che fa sicuramente pensare: “Tanto la concorrenza nulla di che, c’è solo Maria De Filippi con C’è posta per te”. Dunque, un ritorno difficile per il talent show che dovrà affrontare proprio Queen Mary, la quale ha conquistato quasi 6 milioni di telespettatori con la prima puntata. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà il prossimo sabato, quando andranno in onda in prima serata sia C’è posta per te che Ora o mai più.

Amadeus torna con Ora o mai più 2019: le ultime anticipazioni

Un dettaglio importante quello fatto notare in modo ironico da Fiorello. Nel frattempo, otto cantanti sono pronti a rimettersi in gioco attraverso la trasmissione condotta da Amadeus. La grande novità di questa nuova edizione riguarda gli ospiti. Infatti, nel corso di ogni puntata sarà presente un super ospite. Per quanto riguarda i coach quest’anno non saranno presenti Marco Masini, Patty Pravo, Michele Zarrillo e Loredana Bertè. Al loro posto arrivano Toto Cutugno, Donatella Rettore, I Ricchi e Poveri e Ornella Vanoni, affiancati da Fausto Leali, Red Canzian, Marcella Bella e Orietta Berti.