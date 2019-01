Ascolti tv sabato 12 gennaio, boom per il ritorno di C’è Posta per te con grandi ospiti

Partenza alla grande ieri per lo show di Canale 5

Chi ha vinto la sfida agli ascolti del sabato sera? Ecco i dati Auditel ottenuti dai programmi in onda in prima serata ieri, sabato 12 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con il grande calcio e la Coppa Italia. L’incontro Bologna contro Juventus ha tenuto davanti al teleschermo 4.196.000 spettatori. Il match ha registrato uno share pari al 17.7%. Su Canale 5 è andato in scena l’atteso ritorno di C’è Posta per te. Nella prima puntata della nuova edizione della trasmissione, Maria De Filippi ha ospitato grandi nomi dello spettacolo come Ricky Martin e Belen Rodriguez. Il programma ha ottenuto uno share del 29.8% con 5.842.000 spettatori. Su Rai 2 il film-tv Fabrizio De Andrè – Principe libero è stato visto da 1.370.000 spettatori con il 7.2% di share. Infine su Rai3 Le parole della settimana con Massimo Gramellini è stato visto da 1.792.000 spettatori (7.5%) mentre Quante storie di sera ha intrattenuto 928.000 spettatori, pari al 3.9% di share.

Belen Rodriguez in lacrime a C’è posta per te

Grande ritorno dunque su Canale 5 per C’è posta per te. La prima puntata della nuova edizione dell’ormai celebre programma di Maria De Filippi ha conquistato il pubblico del piccolo schermo grazie anche ad ospiti del calibro di Ricky Martin. Nel corso della serata anche Belen Rodriguez ha regalato momenti di commozione ricordando un momento assai delicato e particolare della sua vita. Tornando agli ascolti, su Italia 1 il film d’animazione Le cinque leggende è stato visto da 1.248.000 spettatori con il 5.3% di share. Infine su Rete4 il film U.S. Marshals – Caccia senza tregua è stato seguito da 874.000 spettatori (4.2%).

Il sabato sera sulle altre reti

Per concludere vediamo i dati Auditel dei programmi andati in onda sulle reti minori in prima serata ieri, sabato 12 gennaio 2019. Su La7 la serie Little Murders ha ottenuto 455.000 spettatori (2.5%). Su TV8 Una sposa per Natale è stato seguito da 500.000 spettatori, pari al 2.1% di share, mentre sul Nove Stargate ha ottenuto 357.00o spettatori (1.6%).