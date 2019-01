Ricky Martin a C’è posta per te: “Sono un padre single”, la verità sul marito Jwan

C’è posta per te, Ricky Martin è single? La verità sul matrimonio del cantante

Confusione a C’è posta per te sulla partecipazione di Ricky Martin. Il cantante si è definito “un padre single” durante la sorpresa per Jessica, chiamata in studio dalla sorella Shana per ringraziarla di quanto fatto durante la sua infanzia e adolescenza. La frase del portoricano ha spiazzato tutti: cosa è successo al matrimonio di Ricky? In realtà, nulla: Martin è ancora felicemente sposato con il pittore Jwan Yosef. Ricky si è definito un padre single perché quando ha adottato i suoi due gemellini, Matteo e Valentino che oggi hanno dieci anni, non aveva ancora conosciuto l’attuale marito. All’inizio il musicista ha cresciuto da solo – e dunque come single – i suoi bambini. Nell’autunno 2018 è poi arrivata la scelta di allargare la famiglia con il marito: la coppia ha avuto una terza figlia, la piccola Lucia. “Non dormo da 15 giorni per via della bambina ma tutto questo è bellissimo”, ha detto l’artista in un’intervista rilasciata durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2019.

La sorpresa di Ricky Martin a C’è posta per te

La puntata di C’è posta per te con Ricky Martin è stata registrata la scorsa estate. Maria De Filippi ha approfittato delle vacanze in Sardegna di Ricky – fatte proprio col marito Jwan e i figli – per invitarlo a Roma, durante le registrazioni del people show di Canale 5. Martin non si è tirato indietro e ha subito accettato l’invito, accogliendo la richiesta di Shana, che ha voluto fare una sorpresa alla sorella Jessica. Quest’ultima è riuscita a crescere con Shana dopo la morte dei genitori. “La tua storia mi ha veramente toccato. Sei un angelo, hai dedicato la tua vita agli altri. Sei una donna straordinaria, un esempio per tutti noi”, ha detto Ricky Martin alla giovane.

I regali di Ricky Martin per Shana

A C’è posta per te Ricky Martin ha portato diversi regali per Shana. Una vera e propria valigia piena di regali, dove da una parte ha posizionato dei giochi per il figlio della ragazza e dall’altra un corredino per il bimbo di Jessica in arrivo. Il cantante ha inoltre donato a Shana un viaggio e un altro regalo top secret, che non ha voluto mostrare al pubblico. “So che le spese sono tante, voglio far vedere questo regalo solo a te”, ha spiegato Ricky, che per portare un po’ di allegria in studio ha improvvisato un balletto con Shana sulle note della sua canzone Vente pa’ca.