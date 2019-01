Ricky Martin dopo l’arrivo della figlia: “Non dormo da 15 giorni, ma è bellissimo”

Ricky Martin si confessa dopo la nascita della terza figlia: il cantante portoricano felicissimo

Ricky Martin e il suo compagno Jwan Yosef lo scorso 1 gennaio hanno annunciato l’arrivo della piccola Lucia. Il noto cantante ha condiviso su Instagram una foto che ritrae le piccole mani della bambina che stringono le dita dei suoi due genitori. Ora si ritrova a vivere un altro importante momento. Scendendo nel dettaglio, Ricky ha trionfato al Golden Globe con il premio vinto attraverso ma mini serie L’assassinio di Gianni Versace: American Crime Story. Per la prima volta, il cantante si è fatto conoscere nel ruolo di attore. Proprio in occasione di questa vittoria, Martin ha scelto di tornare a parlare della nascita della piccola Lucia, in un’intervista per Entertainment Tonight. Il cantante portoricano, già padre dei gemelli Matteo e Valentino, confessa nuovamente di essere profondamente felice per l’arrivo di Lucia, nata attraverso gestazione per altri.

Ricky Martin e la sua famiglia: nessuno dorme in casa, ma è tutto bellissimo

Ricky Martin si lascia andare con una nuova intervista, parlando della sua vita privata, subito dopo aver trionfato al Golden Globe. Il cantante confessa che non dorme da ben 15 giorni, ma non solo lui: “Nessuno dorme più in casa, ma è davvero bello.” Il 47enne porticano ammette di essere profondamente felice. Ama la sua carriera e il suo lavoro, ma per lui niente supera la felicità che può donare la tranquillità famigliare. In particolare, Ricky dichiara di avvertire una forte gioia dentro di sé quando i suoi bambino corrono verso la porta gridando: “Papà, papà, bentornato a casa”. Questo per lui è la cosa più bella che potesse capitargli.

Ricky Martin felice dopo l’arrivo della piccola Lucia: il cantante ammette di essere emozionato

Ricky e Jwan hanno scelto di allargare la loro famiglia con la nascita della piccola Lucia. Nel frattempo, il noto cantante sta valutando qualche progetto riguardante la sua vita lavorativa. Nel corso dell’intervista, il 47enne ammette che al momento si trova a Hollywood e sta prendendo in considerazione qualche sceneggiatura. “Sono molto emozionato, le cose stanno andando per il verso giusto”, confessa Ricky, profondamente felice.