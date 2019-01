Belen piange in tv: “A 18 anni ho pagato la chemioterapia a mia nonna”

Belen a C’è posta per te: prima si emoziona, poi racconta del tumore della nonna

Belen Rodriguez è tornata a C’è posta per te. Questa volta è stata ospite del programma di Maria De Filippi con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, colleghi di Tu si que vales. L’argentina, insieme ai suoi amici, si è emozionata per la storia di Giulia e Matteo, due fidanzati che hanno dovuto lottare contro il linfoma di Hodgkin e che ora, del tutto guariti, sono prossimi al matrimonio. La vicenda ha commosso la showgirl, che non ha potuto fare a meno di piangere nello studio del programma Mediaset. Subito dopo Belù ha raccontato la sua esperienza personale: anche lei ha dovuto affrontare un caso di tumore in famiglia qualche anno fa.

Belen Rodriguez ha aiutato la nonna a combattere il tumore

“Questa è una cosa che non ho mai detto in pubblico”, ha premesso Belen, fasciata in un aderente e sensuale abito nero a pois bianchi. “Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di tumore. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei. All’epoca sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna“, ha confidato la Rodriguez.

Belen Rodriguez e il rapporto speciale con la nonna

“Grazie a quella chemioterapia mia nonna è riuscita ad andare avanti per tanti altri anni. Fino a poco tempo fa me la sono goduta”, ha aggiunto la sud americana. Per poi concludere: “Quando dai amore, l’amore si trasforma in altro amore”. Qualche anno fa Belen Rodriguez ha dedicato alla nonna scomparsa un toccante post su Instagram.