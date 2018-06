Lisa, la cantante di Ora o mai più, intervista a Gossipetv: il tumore, la carriera, Marco Masini e la vita privata

Lisa è una cantante riservata, di poche parole. “Poche ma buone“, ci ha assicurato durante l’intervista realizzata in occasione del ritorno in tv per Ora o mai più, il programma di Rai Uno condotto da Amadeus. Un ritorno importante per l’artista –vero nome Annalisa Panetta, età 41– dopo il tumore al cervello che l’ha colpita qualche anno fa. Oggi l’artista sta meglio, vive a Latina ed è pronta a rientrare a tutti gli effetti nel mondo della musica italiana, dopo i grandi successi di Sempre e Oceano, le canzoni che ha presentato tempo fa al Festival di Sanremo.

Lisa, ti aspettavi di vincere le prime puntate di Ora o mai più e di ricevere così tanto successo?

No, è stata una grande sorpresa. Ma la vittoria conta relativamente, in questo programma siamo tutti vincenti.

Con chi hai legato di più dietro le quinte del programma?

Con tutti, fin dal primo giorno. Siamo come una famiglia. Ci prendiamo in giro, scherziamo, è davvero una bella cosa.

E con Marco Masini? Che tipo di rapporto hai instaurato con lui?

Mi trovo molto bene con lui. È una persona che sa scavare nel profondo del mio animo e sa tirare fuori il meglio di me. Parliamo e ci confrontiamo molto.

Dopo Ora o mai più presenterai qualche nuovo progetto?

Si, ci stiamo lavorando. Non mi piace ripetermi, quindi le nuove canzoni rappresenteranno una crescita rispetto ai miei esordi.

Parlare davanti a milioni di persone del tuo tumore ti ha fatto stare male o è stato terapeutico?

Entrambe le cose. Parlare di certi argomenti non è facile visto che sono una persona riservata. Però devo dire che è stato terapeutico. Quando si ripercorrono certe cose non è bello ma tendo a trasformare ciò che è stato negativo in positivo. E poi in fondo sono ancora qui, quindi va bene così.

Hai dunque voluto dare un messaggio positivo sulla malattia?

Si, brava. Bisogna reagire sempre, anche quando non sembra possibile.

E sei d’accordo con quello che sta facendo Nadia Toffa che da mesi parla pubblicamente del tumore che sta combattendo?

Certo, assolutamente sì.

Qualche tempo fa Morgan, durante una puntata di Amici, ha definito la tua canzone Oceano un capolavoro della musica italiana.

Oceano è un brano che riesce a farmi volare, è una canzone apprezzata in tutto il mondo. È ricantata ovunque, sono molto onorata di questa cosa.

Dopo Ora o mai più riprenderai anche la tua carriera in Francia?

In realtà prosegue, lì non si è mai arrestata.

Ci sono delle differenze tra Italia e Francia in campo musicale?

In Francia sono molto legati alla loro cultura, il 98% della musica che passa in radio è francese. Hanno un bel modo di approcciarsi alla propria cultura.

Ti piacerebbe tornare a Sanremo?

Ovviamente sì!

Ci sono possibilità di vederti all’Ariston già a febbraio 2019?

Per il momento non lo so, vedremo.

Chi ti sta sostenendo in questa nuova avventura televisiva e musicale?

La mia famiglia mi è molto vicina e per me è fondamentale. Non sono fidanzata e sto bene così.

Hai voglia di innamorarti?

In questo momento sono molto innamorata della musica, poi quel che sarà sarà. Non mi aspetto nulla, non cerco nulla… vedremo…