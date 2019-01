Rettore boccia Paolo Vallesi a Ora o mai più, Ornella Vanoni: “Sei cattiva”

Scontro tra Donatella Rettore e Ornella Vanoni a Ora o mai più

Scontro tra Ornella Vanoni e Donatella Rettore alla prima puntata di Ora o mai più. La cantante di Splendido Splendente ha bocciato Paolo Vallesi, il concorrente in coppia con la Vanoni. A Donatella non è piaciuto il duetto di Paolo e Ornella sulla celebre canzone La musica è finita. “Hai rallentato tutta l’orchestra. Ti meriti 5!”, ha attaccato Donatella, che non ha promosso la performance di Vallesi al pianoforte. Il giudizio della cantante non è andato giù alla Vanoni che ha difeso il suo lavoro e definito la collega “cattiva”. Nella diatriba è intervenuto Toto Cutugno – che dopo aver attaccato Barbara Cola – ha sostenuto la performance di Ornella e Paola. “Vallesi non c’entra, è colpa dell’arrangiamento”, ha assicurato il musicista.

Donatella Rettore e Ornella Vanoni: divergenze su Orietta Berti

Prima dell’uscita di Paolo Vallesi, Donatella Rettore e Ornella Vanoni hanno avuto delle divergenze d’opinioni sull’esibizione di Orietta Berti e Barbara Cola. La Rettore non ha apprezzato la scelta della canzone, ovvero Quando l’amore diventa poesia. “Dì piuttosto che odi la Berti non la canzone”, ha replicato seccata la rossa interprete.

Il gossip su Donatella Rettore e Ornella Vanoni

La rivalità tra la Rettore e la Vanoni è sussurrata da settimane, da molto prima dell’inizio di Ora o mai più. Secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi, Ornella avrebbe chiesto alla produzione del programma di sedere lontano dalla Rettore e di non incontrarla mai dietro le quinte. Sarà vero?