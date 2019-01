Toto Cutugno attacca Barbara Cola a Ora o mai più: “Irrispettosa”

Ora o mai più prima puntata: scontro tra Toto Cutugno e Barbara Cola

Primi scontri a Ora o mai più. Nel corso della prima puntata del programma condotto da Amadeus, Toto Cutugno ha attaccato Barbara Cola. Al nuovo coach e giurato dello show non è andata giù la scelta della concorrente di cantare in duetto virtuale con Gianni Morandi. Quest’ultimo è infatti apparso in un filmato per ricreare il celebre duetto di In amore, portato dalla coppia al Festival di Sanremo 1995. “È stata una scelta irrispettosa nei confronti degli altri concorrenti che hanno cantato da soli. Potevi fare benissimo tutta la canzone da sola come gli altri”, si è lamentato Toto, tra le new entry della seconda edizione della trasmissione ideata da Carlo Conti.

Barbara Cola si difende dagli attacchi di Toto Cutugno

Barbara Cola non si aspettava un comportamento del genere da parte di Toto Cutugno e timidamente ha detto: “Quella di esibirmi in questo duetto non è stata una mia scelta”. Nella diatriba è intervenuto Amadeus, che ha subito dato la parola al maestro dell’orchestra. “Barbara non sarebbe mai riuscita ad arrivare alle tonalità maschili di Morandi. Toto, tu che sei un musicista, dovresti saperlo”, ha replicato Leonardo De Amicis. “Si poteva abbassare la tonalità”, ha ribattuto Cutugno, che non ha cambiato facilmente idea.

Barbara Cola torna in tv dopo il Festival di Sanremo

Barbara Cola ha deciso di partecipare a Ora o mai più per rilanciare la sua carriera, che negli ultimi anni ha avuto un brusco stop.