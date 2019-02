Annalisa Minetti in lacrime a Ora o mai più: lo sfogo della cantante

Penultima puntata Ora o mai più 2019: lo sfogo di Annalisa Minetti

È cominciata male la penultima puntata di Ora o mai più per Annalisa Minetti. Amadeus ha mostrato in studio uno sfogo della cantante, che non sta attraversando un momento positivo e si è confidata con gli autori non nascondendo le lacrime. A pesare sull’artista – che è guidata dall’amico e collega Toto Cutugno – i commenti negativi degli altri protagonisti del programma ma pure quelli di qualche haters sui social network. Il punto focale? La cecità di Annalisa, che qualcuno vuole vedere come un limite per la Minetti. In diretta la bionda interprete ha poi chiarito la sua posizione, rimarcando di aver avuto un grosso momento di fragilità.

Annalisa Minetti e la confessione a Ora o mai più 2019

“Non voglio essere trattata da non vedente ma la gente non deve dimenticarsi che lo sono. Penso di aver colto un’opportunità nel mio dolore. La vita è un diritto per tutti e non solo per alcuni”, ha puntualizzato Annalisa Minetti a Ora o mai più. “Ho voglia di fare mille cose, ma di fare ciò che nelle mie corde. Non c’è condizione fisica che possa limitare la volontà di una persona. Non voglio vergognarmi. A volte forse sono fredda e distaccata, io sono qui solo per cantare e vorrei che mi giudicaste per questo”, ha aggiunto.

Annalisa Minetti e Toto Cutugno cantano la canzone Figli

Subito dopo Annalisa Minetti e Toto Cutugno hanno cantato Figli, la canzone che il cantante ha presentato al Festival di Sanremo 1987 classificandosi al secondo posto. Prima di esibirsi Annalisa ha voluto dedicare la sua performance ai figli Fabio e Elena Francesca mentre Toto al suo unico erede Nicolò.