Oppini attacca Stefania: “Mi diceva che aveva paura”, il marito lo sbugiarda

Francesco Oppini dopo la puntata di ieri sera ha rivelato il suo pensiero su Stefania Orlando. Seppure tra i due sembrava essere nato un bel legame, l’amicizia con Tommaso Zorzi li sta in parte dividendo. Secondo Oppini, infatti, Stefania si starebbe approfittando di Tommaso solo per andare avanti nel gioco e lo ha detto ieri senza girarci troppo intorno. Allo stesso Zorzi, per esempio, Francesco ha detto di badare a ciò che fa la sua amica, perché sarebbe un “copia e incolla” di ciò che fa e dice lui. Insomma, secondo Oppini la Orlando seguirebbe idee e azioni di Tommaso per entrare nelle grazie del pubblico.

In realtà il pubblico è di visione decisamente opposta e seguendo la diretta h24 crede moltissimo nel legame tra Stefania e Tommaso. Mentre crede un po’ meno in quello nato tra Tommaso e Francesco. Quest’ultimo comunque ieri sera, dopo essersi preso la nomination e averla nominata, ha fatto anche altre rivelazioni che hanno gettato ombre su Stefania. O almeno queste erano le intenzioni di Oppini, perché il pubblico non gli ha affatto creduto.

Il figlio di Alba Parietti ha ripetuto più volte di conoscere Stefania da vent’anni, ma ieri ha aggiunto dell’altro. Ha raccontato ad alcuni concorrenti che Stefania non sarebbe così e che prima di entrare nella Casa del Gf Vip si sono sentiti qualche volta. In una di queste occasioni la Orlando gli avrebbe confidato il timore di essere eliminata subito dal gioco ed è anche per questo che lui oggi pensa che stia vicino a Tommaso solo per convenienza.

Va detto che Francesco ha riferito tutto anche alla diretta interessata e hanno avuto un chiarimento stamattina, in cui lui ha modificato la sua espressione “copia e incolla” e ha spiegato che si è espresso male. Il concetto però non è cambiato di molto. Ma nel frattempo stanotte c’è chi non ha gradito le esternazioni di Oppini. Simone, il marito di Stefania Orlando, ha infatti tweettato quanto segue:

“Conosco Stefania da 14 anni, da 13 viviamo insieme h24. In tutti questi anni non abbiamo mai visto né sentito Oppini, io non l’ho mai conosciuto e Stefy non l’ha mai sentito. Non ci sono mai stati rapporti. Francesco Oppini ma che dici? Di che parli?”.

Insomma stando a ciò che ha scritto Simone non ci sarebbero stati contatti tra Stefania e Francesco prima del Gf Vip. Di sicuro non hanno mai avuto un rapporto tale da far dire oggi a Oppini di conoscere Stefania. Probabilmente se ne parlerà nella prossima puntata, Alfonso potrebbe mostrare questi filmati e nel caso in cui Oppini avesse mentito, come sostiene Simone, allora Stefania lo metterà subito in chiaro.

Conosco @stefyorlando da 14 anni, da 13 viviamo insieme h24. In tutti questi anni non abbiamo mai visto ne sentito #Oppini io non l’ho mai conosciuto e Stefy non l’ha mai sentito. Non ci sono mai stati rapporti. Francesco Oppini ma che dici? Di che parli? #gfvip #gfvip5 — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) October 24, 2020