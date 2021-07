Olimpiadi 2021, primo caso Covid a Tokyo a sei giorni dall’inizio

Mentre tanti ancora si chiedono quando iniziano le Olimpiadi 2021, sono già emerse le prime preoccupazioni. Il villaggio olimpico di Tokyo 2020 si sta preparando ad accogliere gli atleti, in partenza in questi giorni da ogni parte del mondo verso il Giappone. Dopo un lungo anno di attesa, finalmente le Olimpiadi si svolgeranno e, si spera, in tutta sicurezza. Eppure il Covid è insidioso più che mai, ormai è risaputo, e anche Tokyo 2020 pare non ne sarà del tutto immune. C’è stato il primo caso di Covid nel villaggio di Tokyo 2020, ma pare non riguardi uno degli atleti. Per fortuna, diranno molti appassionati di sport.

Chi ama lo sport attende questo appuntamento per quattro lunghi anni. Nelle Olimpiadi si possono vedere tutti gli sport, dall’atletica ai giochi di squadra. Ed è bello vedere l’Italia esultare e gioire non solo per il calcio, ma anche per le medaglie di altri Azzurri che si fanno valere nelle varie discipline olimpiche. Dopo tanti anni si tornerà a tifare anche per il basket italiano alle Olimpiadi, oltre che per altri sport in cui ci siamo sempre difesi bene. Niente paura, tutto questo accadrà: le Olimpiadi di Tokyo 2020 inizieranno il 23 luglio e si concluderanno l’8 agosto. Non c’è pericolo di slittamento, al momento, nonostante il caso di Covid riscontrato.

Mancano sei giorni dunque alla cerimonia di inaugurazione, ma gli organizzatori hanno dovuto dare la notizia che ha allarmato un po’ gli appassionati come gli addetti ai lavori. Come riporta l’Ansa, infatti, durante i tamponi è stato trovato un caso di Covid nel villaggio olimpico. Questo è quanto ha riferito Masa Takaya, il portavoce del comitato organizzativo delle Olimpiadi.

Non si sa chi è la persona risultata positiva, ma non è uno degli atleti. Il positivo è stato già messo in isolamento in un hotel e gli organizzatori sono impegnati al momento a evitare che si inneschi un focolaio di Covid. Molto probabilmente sono partiti subito i tracciamenti e le persone entrate in contatto con quella positiva verranno tenuti sotto controllo. La presidente di Tokyo 2020 Seiko Hashimoto ha riferito: