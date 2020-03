Nyv eliminata da Amici 19, tutti i finalisti: le parole di Maria

Semifinale Amici, Nyv eliminata: un vero talento che abbandona la scuola

Una semifinale di Amici 19 combattutissima per Nyv e Giulia, che hanno dovuto sfidarsi durante l’ultima fase della puntata per poter accedere alla finale. Hanno dato il meglio di loro e non sono mancate le lacrime di commozione: sono delle grandi amiche, si sono scelte sin da subito e bisogna ammettere che, questa sera, il talent show ha perduto una brava cantante, che avrebbe comunque meritato di andare all’ultima puntata di Amici 2020. Nyv è stata eliminata alla semifinale, commuovendo tutti, dopo una sfida combattuta al televoto.

Giulia Molino batte Nyv, ma la loro amicizia non perderà mai

Giulia Molino è stata sempre supportata dal televoto, tanto che oggi ha avuto la possibilità di esibirsi per prima per poter accedere alla finale. Ma non ce l’aveva fatta! Dopo aver saputo chi sono gli altri finalisti di Amici 2020, le due ragazze hanno voluto spendere delle belle parole: “Inizialmente tra me e Nyv non si era creato un vero rapporto – ha raccontato Giulia –. Abbiamo parlato ed è nata l’intesa. Poi, nella casetta, abbiamo scelto la stessa stanza per il nostro legame. Devo tanto a lei, alle nostre chiacchierate. Nonostante sia una persona che abbia la testa a mille, trova sempre il tempo per ascoltare gli altri”.

Le parole della De Filippi su Nyv e i premi vinti

Maria De Filippi (che ha fatto un dispetto inaspettato a Zerbi!) si è congratulata con Nyv e le ha detto: “So che sentiremo parlare molto di te. Non ti preoccupare per non esserti aperta”. E poi ha ricevuto il premio Tim dal valore di 30.000 euro e quello Marlù. Nyv ha salutato tutti con queste parole: “Ho avuto un percorso bellissimo, che mi ha saputo dare veramente tanto”.

Finalisti Amici 19: chi sono?

Questi sono i finalisti di Amici 2020: