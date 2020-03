Javier Rojas vola in finale dopo schiaffo: Web non dimentica, talento trionfa

Amici 19, Javier Rojas bocciato a inizio puntata: la semifinale inizia con uno schiaffo

Oggi ennesimo schiaffo a Javier Rojas. Alla semifinale di Amici. Magari non voluto. Ma uno schiaffo c’è stato. E a conferma di tutto c’è l’opinione di tre insegnanti di danza, Veronica Peparini, Timor Steffens e Alessandra Celentano, che si sono trovati a votare a favore di un ragazzo che invece è stato bocciato da Rudy Zerbi, Luciano Cannito, Beppe Vessicchio e Vanessa Incontrada. Giusto far votare tutti perché la promozione, se così la si può chiamare, deve venire da vari tipi di giuria e non soltanto dai tecnici; è sempre strano però vedere bocciato Javier, soprattutto oggi, a un passo dalla finale dopo i giudizi dei suoi insegnanti. “Ho visto tutte le emozioni di questa settimana racchiuse in quest’esibizione – aveva per esempio dichiarato Timor –. Il tuo modo di muoverti è stato eccezionale”. “Per me se la stramerita: sì!”, queste invece le parole della Celentano sulla finale. E lo stesso entusiasmo l’abbiamo visto anche nelle parole di Veronica. Per fortuna comunque tutto è andato per il verso giusto.

Javier non va in finale subito, Alessandra Celentano polemica con Luciano Cannito

A scatenare la polemica a inizio puntata non è stato tanto Beppe Vessicchio quanto Luciano Cannito, con il quale si è scontrata proprio la Celentano. Cannito ha spiegato che trova Javier all’altezza della finale ma che la coreografia non lo ha sufficientemente valorizzato: “Trovo – queste le sue parole – che sia un ballerino bravissimo. In quest’esibizione ho visto una coreografia splendida ma non ho visto elementi sufficienti per farmi dire ‘Wow!'”. Discorso che non è piaciuto né a Javier né ad Alessandra che gli hanno fatto notare che comunque la coreografia è solo un mezzo per mostrare le doti di un ballerino. “La coreografia – ha subito ribattuto Cannito – è bellissima ma qui dovevi tirar fuori qualcosa di te”. “Come fai a non vedere queste cose?”, gli ha chiesto la Celentano che ha dovuto assistere anche all’ennesimo teatrino di Rudy (e ricordiamo che questa non era neanche la prima discussione con Cannito su Javier…).

News Amici: Rudy Zerbi contro Javier, insurrezione Web dopo il televoto

In tutto questo ciò che più ci ha sorpreso sono state le parole di Zerbi che incomprensibilmente ha usato toni durissimi nei confronti di Javier: “Io credo che qui caschi un po’ l’asino – queste le sue parole –. Quando non punti tutto sulla tecnica ma sull’espressione viene fuori la magagna”. Di che magagna Rudy parli facciamo finta di non saperlo: ci è bastato comunque l’intervento di Alessandra che ha cercato di mettere i puntini sulle “i” e di far notare quanto la sua valutazione fosse pretestuosa. A inizio puntata il Web è insorto contro il programma, come avevamo prospettato qualche giorno fa: che senso ha far votare il televoto se poi è sempre la giuria a decidere chi mandare avanti? In questo caso poi Rojas non è stato solo votato dal pubblico a casa ma anche dagli altri concorrenti: ecco perché non si può dire che quello iniziale a Javier non sia stato uno schiaffo. Dopo comunque è arrivata non una carezza ma una bellissima spinta.

Nuovo gioco di Amici:

Far arrabbiare Javier

Ma per favore mi fate ridere#Amici19 — Lorenzo⚜️????guznadia stan account (@INLOVEWITHDS) March 27, 2020

JAVIER L'AVREI MANDATO IN FINALE DIRETTAMENTE PERCHÉ È STATO NOMINATO NON SOLO DAI SUOI AMICI MA ANCHE XAL TELEVOTO DA CASA #Amici19 — ???????????? ???????????????????????? ????????????????????+???????????????? ???? (@sofiadali01) March 27, 2020

Cannito che non manda Javier in finale ha un nome e si chiama Nicolai. Uno che fa parte del mondo della danza non può dire, oggettivamente, che Javier non sia da finale. Assurdo quanto rasentino il ridicolo e si arrampichino sugli specchi pur di difendere i protetti. #Amici19 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) March 27, 2020

Javier vola in finale, dopo lo schiaffo spinta con sorpresa: “La danza rimane dentro di te”

Maria De Filippi infatti lo ha decretato secondo finalista di quest’edizione dopo la sfida con Nicolai Gorodiskii, e a tutto ha fatto seguito una bellissima sorpresa: Javier ha potuto parlare per un po’ con la nonna e i genitori. “Se questo [percorso ndr] è servito anche a maturare – gli ha detto Maria – meglio ancora. Sicuramente la danza rimane dentro di te. Ed è quello su cui devi basarti in futuro. Indipendentemente da quello che adesso vai a prendere”. Il talento ha trionfato e Javier può dirsi davvero soddisfatto.