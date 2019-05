Nunzia De Girolamo dopo Ballando conduttrice in Rai? La dichiarazione

Nunzia De Girolamo pronta per diventare conduttrice? “Io gioco in prima classe”

L’ex parlamentare Nunzia De Girolamo è sicuramente uno dei concorrenti di Ballando con le stelle che in questa edizione sta lasciando il segno. Dopo l’ultimo appuntamento del dance show condotto da Milly Carlucci, è intervenuta a La Vita in Diretta in collegamento telefonico per dire la sua dopo che Raimondo Todaro l’ha difesa dalle critiche della giuria. “Nunziatina”, così ama chiamarla il suo maestro di ballo, ha anche dichiarato che da qualche tempo riceve delle proposte per lavorare in televisione. Incalzata da Anna Pettinelli, ospite del programma pomeridiano in onda lunedì 06 maggio, ha confermato che hanno a che fare con la conduzione. Quando invece Tiberio Timperi le domanda per quale emittente, lei risponde che potrebbe essere proprio la Rai.

La Vita in Diretta, Nunzia De Girolamo conduttrice in casa Rai? “Tutto può succedere”

Nunzia De Girolamo fa intendere che presto potrebbe debuttare come conduttrice tv in casa Rai. “Diventerai una presentatrice affermata in tv, ti sono arrivare offerte?, chiede Anna Pettinelli, opinionista del momento talk su Ballando 2019. La De Girolamo, senza tergiversare rivela: “Ma da un po’! Diciamo che è da un annetto che mi arrivano proposte in questo senso…”. E poi aggiunge: “Sono abituata a stupire me stessa, tutto può succedere”. A questo punto interviene Timperi, che poco prima si era lanciato in un commento ironico sul Royal Baby, che le chiede: “Se deve succedere, approfondiamo, sulla Rai, su Mediaset o su La 7?”. L’ex politica non lascia dubbi: “Scusate ma io gioco in prima classe, la prima classe è la Rai”. “Siano avvertite tutte le conduttrici della televisione italiana che per una che entra, una ne esce!”, chiude ancora una volta ironico il presentatore.

Nunzia De Girolamo risponde a Guillermo Mariotto? “Se io sono pasta scotta lui è pasta scaduta”

Nella telefonata, la De Girolamo ha risposto anche alle critiche dopo la sua ultima esibizione a Ballando con le stelle. Difesa da Raimondo Todaro, su cui ha detto che non si è ancora calmato, sul giudice Guillermo Mariotto, dichiara: “Mariotto sostiene che io sia una pasta scotta, lui a me sembra una pasta scaduta ormai!”.