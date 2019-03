Nina Soldano: l’attrice di Un Posto al Sole festeggia il compleanno e fa una dedica d’amore al giovane marito

Nina Soldano oggi 26 marzo compie gli anni. La fascinosa interprete di Marina Giordano nella soap opera Un Posto al Sole spegne incredibilmente 56 candeline e nel giorno del suo compleanno ha voluto esprimere un buon proposito. Tramite i sui suoi profili social ufficiali (Facebook e Instagram), infatti, la brava attrice ha ringraziato tutti gli amici e i fan che le hanno dedicato un pensiero in questa giornata speciale, ma ha anche lanciato un messaggio d’amore al suo Teo Bordagni, marito dodici anni più giovane di lei. Nina e il suo giovane marito si sono sposati a New York nell’aprile del 2016 e sono una coppia che non ama il gossip. Nel giorno del suo 56esimo compleanno, però, la Soldano si è lasciata andare condividendo un messaggio molto bello.

“Voglio amare alla follia Teo Bordagni”: il messaggio d’amore di Nina Soldano a 56 anni

Nina Soldano festeggia il compleanno nello stesso giorno della scomparsa del grande Fabrizio Frizzi, che oggi è stato ricordato in tutte le trasmissioni di casa Rai. La star di Un Posto al Sole ed ex concorrente di Ballando con le stelle ha scritto: “Oggi voglio regalarmi il segreto dell’eterna giovinezza: fare quello che mi va, dire tutto quello che mi passa per la testa, amare alla follia Teo Bordagni e soprattutto non mentire sull’età”. La Soldano fa un augurio speciale a sé stessa e al suo giovane uomo, affermando di volerlo amare fino alla follia.

Teo Bordagni, il commento di Nina Soldano dalla d’Urso: “Toy Boy? È ridicola questa definizione”

Nina Soldano è 12 anni più grande del suo attuale marito. L’attrice tiene molto alla sua privacy, ma tempo fa ha ceduto all’invito di Barbara d’Urso proprio per parlare della sua storia d’amore. Avendo un uomo più giovane accanto a lei si è parlato di “toy boy”. In quell’occasione lei ha espresso nettamente il suo dissenso rispetto a questo modo di dire che tanto piace alla conduttrice di Live – Non è la d’Urso: “È ridicola questa definizione perché Teo ha 40 anni ed è un ingegnere che ha un lavoro importante, non è un ragazzetto che vuole accasarsi con il personaggio meglio piazzato”. La Soldano e suo marito stanno insieme da diversi anni. Secondo l’attrice è stata la nonna a farle incontrare l’uomo che per il compleanno desidera amare alla follia. “È tutto merito del mio angelo custode, mia nonna: sono sicura che è stata lei, che non c’è più da molti anni, a farmi incontrare la mia anima gemella”, ha dichiarato a Di Più.