Timperi propone il Premio Fabrizio Frizzi: il gesto di Insinna a L’Eredità

Fabrizio Frizzi: Tiberio Timperi propone un premio dedicato al conduttore scomparso

Nel giorno della primo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi, la Rai ha indetto una hall of fame in memoria di quello che per tutti è “il conduttore gentile della tv”. Tre giorni di palinsesto dedicati all’amato presentatore per ricordarlo e per ripercorrere la sua grandiosa carriera, che lo ha visto al timone di ben 73 programmi televisivi. Un record, quello di Frizzi, che solo Pippo Baudo attualmente può vantare. Nelle ultime ore tantissimi sono stati i volti noti dello spettacolo che lo hanno omaggiato e in tante trasmissioni si è parlato di lui. Il ricordo di “Fabrizio l’amico di tutti”, così definito in un servizio, è giunto anche a La Vita in Diretta. Un messaggio molto bello è stato lanciato proprio da Tiberio Timperi che ha proposto l’ideazione di un premio intitolato Fabrizio Frizzi. Il presentatore del talk show di Raiuno parla di un premio per la “buona televisione”, come era quella che faceva il compianto collega. Ecco le sue parole: “Visto che è un esempio di buona tv e anche di bella persona, beh forse sarebbe bello che nella hall of fame dei vari premi ci fosse il Premio Frizzi per una buona televisione”. “la buttiamo lì”, poi esclama fra gli applausi dello studio e di Francesca Fialdini.

L’Eredità: la standing ovation e l’omaggio di Flavio Insinna a Fabrizio Frizzi

Un omaggio a Fabrizio Frizzi non poteva e non doveva mancare nemmeno a L’Eredità, storico quiz show che ha rappresentato uno degli ultimi episodi della carriera del buon Fabrizio. Nella puntata di oggi 26 marzo, l’attuale presentatore Flavio Insinna ha accolto i telespettatori fuori dallo studio. Insinna appare commosso e così dichiara: “Stasera la puntata comincia da qua. Questa è la porta della casa de L’Eredità. Noi tutti i giorni entriamo da qua e tutti i giorni veniamo accolti da Fabrizio che ci saluta e ci regala il suo sorriso, anche stasera”, afferma indicando la foto gigante del ex timoniere del suo programma che campeggia sulla porta di ingresso. Il presentatore romano poi entra in studio dove sono tutti in piedi, pubblico e professoresse, per quella che è stata una standing ovation in memoria di Fabrizio.

Anche Milly Carlucci ricorda Frizzi a La Vita in Diretta

Milly Calucci ha voluto dedicare delle parole a Fabrizio Frizzi anche a La Vita in Diretta. La conduttrice, che sabato 30 marzo tornerà sul primo canale, in un video registrato afferma che Fabrizio Frizzi è stato uno dei “soci fondatori” di Ballando con le stelle, perché tra i concorrenti della primissima edizione. Ma non solo, Milly si lascia andare ad una confidenza molto profonda con il pubblico: “Non è facile parlare di Fabrizio ad uno anno di distanza dalla sua scomparsa, da quando ci ha detto ‘ciao’. E non è facile parlarne perché ancora oggi, nel momento in cui ricordi che non c’è più, ti sembra impossibile, una crudeltà, un’ingiustizia”, spiega l’elegante presentatrice. “È una mancanza che però è anche una presenza quotidiana, perché le persone a cui hai voluto veramente bene, che hanno lasciato un segno nella tua vita, non se ne vanno mai via veramente. Ciao Fabrizio, ti voglio bene!”. così si chiude il suo ricordo.