“Carlotta Mantovan e Frizzi innamorati con una mia canzone”: le parole di Bungaro

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, il racconto inedito di Bungaro: “Si sono innamorati con una mia canzone”

il 26 marzo del 2018 ci lasciava, purtroppo, l’amato conduttore Fabrizio Frizzi. Ad un anno dalla sua scomparsa, il ricordo del conduttore è più vivo che mai e la sua mancanza si fa sentire quotidianamente sul piccolo schermo. Nel giorno del primo anniversario della morte, tanti colleghi e amici hanno voluto ricordarlo e omaggiarlo con un pensiero, un post sui social, una frase e tanti ricordi. In questo giorno così particolare, quindi, tanti vip italiani hanno speso parole su Frizzi. In silenzio è rimasta (almeno per il momento) invece la dolce moglie, Carlotta Mantovan, che ha preferito vivere questo momento privatamente, come aveva già fatto nei giorni successivi alla morte di suo marito. A ricordare il loro amore, con un racconto inedito, ci ha pensato però il cantautore Bungaro, che dalla sua pagina Facebook e su Instagram ha scritto un messaggio raccontando quando il presentatore gli confidò di essersi innamorato della Mantovan grazie ad un suo brano.

Fabrizio Frizzi si innamorò di Carlotta Mantovan con il brano “Occhi belli” di Bungaro

Tanti personaggio dello spettacolo italiano hanno ricordato Fabrizio Frizzi nel giorno del primo anniversario della sua morte. Tra questi anche il cantautore Bungaro che dalla sua fan-page ha rivelato un confidenza che Fabrizio gli fece sulla storia d’amore con la giovane moglie Carlotta Mantovan, incontrata per la prima volta nel 2001 a Miss Italia. Il cantante di Imparare ad amarsi (brano interpretato a Sanremo 2018 con Ornella Vanoni e Pacifico) rivela che Fabrizio si innamorò di Carlotta con la sua canzone Occhi Belli. “Un giorno mi disse che si innamorò di sua moglie con una mia canzone OCCHI BELLI. Questa canzone e’ ritornata nel mio repertorio da qualche mese e ogni volta che la canto e’ per il suo sorriso sincero e trasparente”, scrive Bungaro che descrive Frizzi come “un uomo speciale, curioso, attento ed accogliente”. (continua dopo la foto)

Bungaro: il ricordo di Fabrizio Frizzi con la figlia Giulia

Bungaro ha deciso di ricordare Fabrizio con una foto insieme alla figlia Giulia, scrivendo: “E’ passato un anno e ho voluto scegliere questa foto insieme a mia figlia giulia per ricordarti. Passammo una serata indimenticabile al teatro olimpico di roma. Ciao Fabrizio con tutto il mio cuore…”.