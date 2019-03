Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti della terza puntata

By

Chi sono gli ospiti della terza puntata di Live-Non è la d’Urso

Dopo il successo delle prime due puntate, Live-Non è la d’Urso torna su Canale 5 mercoledì 26 marzo 2019. Ospite speciale della terza puntata Asia Argento, che sarà al centro del meccanismo “una contro tutti”. L’attrice, nonché figlia di Dario Argento, parlerà delle ultime vicende che l’hanno vista protagonista: dalle molestie di Harvey Weinstein alle accuse di Jimmy Bennet, senza dimenticare le tormentate storie d’amore con Morgan e Fabrizio Corona. In studio ci saranno pure Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, che faranno in diretta un importante annuncio. C’entra forse la nuova edizione del Grande Fratello in partenza il prossimo lunedì 8 aprile? Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i due saranno i nuovi opinionisti del reality show.

Le altre anticipazioni di Live-Non è la d’Urso

Alla terza puntata di Live-Non è la d’Urso parteciperanno anche Marco Carta, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Tutti e tre affronteranno una tematica importante: quella dei diritti civili nei confronti delle coppie gay. Tra l’altro la Grimaldi e Imma stanno per sposarsi: il loro matrimonio è curato dal famoso wedding planner Enzo Miccio.

A Live-Non è la d’Urso le gemelle dello scandalo

A Live-Non è la d’Urso ci saranno poi le gemelle dello scandalo che di recente hanno dichiarato: “Il nostro mito? Papa Francesco”.