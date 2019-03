Barbara d’Urso pubblica in esclusiva l’esilarante promo del Grande Fratello 16

L’energica e inarrestabile Barbara d’Urso trova sempre un modo per sorprendere i suoi fan. Questa volta l’ha fatto attraverso il nuovissimo promo della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ormai è quasi ai nastri di partenza. La conduttrice col cuore, dopo aver postato una mini anteprima ieri pomeriggio su Twitter, oggi ha pubblicato il promo completo sul suo profilo instagram ufficiale. Impegnata come sempre nella diretta di Domenica Live, durante uno stacco pubblicitario, ha informato attraverso una storia tutti i suoi ammiratori che a breve avrebbe pubblicato il primo spot completo della nuova edizione del reality da lei condotto. Per Barbara d’Urso ogni promessa è debito e così appena finita la puntata del programma domenicale ha condiviso su instagram la clip completa, molto divertente. “Come promesso in esclusiva, solo per voi, il promo completo di #GF16”, l’annuncio della conduttrice.

Grande Fratello 2019: Barbara d’Urso pubblica il promo prima su Twitter e poi su Instagram

Dopo aver pubblicato una mini anteprima di 15 secondi nel pomeriggio di ieri 23 marzo, Barbara d’Urso ha voluto condividere con la sua folta platea di instagram il promo completo della nuova edizione del Grande Fratello Nip 2019, in realtà una versione sempre più ibrida. Nella clip Carmelita si mostra in vestaglia da notte mentre prepara una tisana che poi versa in una fantastica tazza che riporta la sua frase cult “ragazziiii”. La conduttrice guarda la tv dove in un collage riconosciamo alcuni famosissimi programmi Mediaset come Striscia la notizia, la soap Beautiful e Forum. La d’Urso fa una smorfia e si allontana verso una scalinata che poi la porta dritta nel confessionale rosso del GF. La conduttrice recita e quasi sconvolta fissa davanti a sé un punto con espressione meravigliata. Cosa vorrà dire? Probabilmente che, come sempre, ha in serbo per noi tanti colpi di scena e un cast sorprendente. (continua dopo il video)

Barbara d’Urso: lo spot del GF 16 e i rumors sul nuovo cast

Intanto in molti incominciano a ipotizzare i personaggi che potrebbero far parte del nuovo cast del Grande Fratello 16. L’ultima edizione non vip è stata vinta dal simpatico Alberto Mezzetti che attualmente è emigrato all’estero dove si trova nella casa del Big Brother Brazil. Ma chi potrebbe entrare nel cast a breve? Tra i vari nomi in circolazione c’è quello di Fariba, popolare mamma di Giulia Salemi che, dopo aver debuttato in tv con la figlia a Pechino Express, entrando nella casa più spiata d’Italia potrebbe regalarci ancora qualche momento memorabile.