Fariba al Grande Fratello? Tehrani risponde e sogna: “Giulia era incinta”

Fariba al Grande Fratello? Tehrani risponde sulla sua partecipazione al reality e sogna su Giulia Salemi: “Era incinta”

Il Grande Fratello Nip sta tornando con la 16esima edizione, che vedrà la conduzione della sempreverde Barbara d’Urso. I rumors degli ultimi giorni sul cast del programma hanno sussurrato che nella Casa più spiata d’Italia potrebbe entrare Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, già nota al pubblico televisivo per le sue ospitate nei salotti Mediaset e per la sua partecipazione a Pechino Express. Nelle scorse ore la donna ha aperto alle domande dei fan su Instagram, rispondendo su un suo eventuale ingaggio nel reality. Inoltre ha parlato della figlia, con cui è tornato il sereno dopo un periodo di attriti. Su di lei ha narrato di aver fatto un sogno…

Il sogno di Fariba e il commento sulla sua partecipazione al Grande Fratello

Fariba ci sarà al prossimo Grande Fratello? “No comment” la sua risposta che tuttavia lascia pensare che la donna potrebbe essere davvero vicina a entrare nella Casa di Cinecittà. Infatti, spesso in questi casi, laddove non ci sia alcuna trattativa, arrivano smentite secche. Dunque, la congettura che la Tehrani possa essere una delle prossime concorrenti del reality prende ulteriormente quota. Sul versante familiare, l’italo persiana ha parlato invece della figlia, svelando un curioso sogno a chi le chiedeva se fosse contenta, un giorno, di diventare nonna: “Oh mio Dio. stanotte ho sognato che Giulia era incinta”. Premonizione?

Giulia Salemi: “Sogno una famiglia e due figli, ma ora è presto, “

I fan di Giulia e Francesco Monte già si augurano che si tratti di un sogno premonitore. E a proposito di figli, la Salemi pochi giorni fa ha affermato: “Sogno una famiglia e due figli. Ora è presto, mi serve stabilità su tutti i fronti. I figli si fanno se si è in grado di prendersi cura e dedicarsi a loro al cento per cento”. La ragazza ‘Power’ ha voglia di famiglia, sua madre sogna un nipotino e Monte è sempre più in love. Si tratta di attendere ancora un poco e poi chissà che il sogno della Tehrani non diventi realtà.