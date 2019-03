Giulia Salemi su Monte: liti, voglia di famiglia e viaggio in America

Francesco Monte, Giulia Salemi senza freni: le liti, quei giorni a Taranto, il ritorno in tv, la voglia di diventare mamma e l’imminente partenza per gli Usa

Ieri ha festeggiato 3 mesi d’amore con Francesco Monte. Oggi Giulia Salemi si confessa a ruota libera. Tanti gli argomenti toccati con i suoi fan di Instagram. Le liti con l’ex tronista, l’amore che li lega, i progetti e le aspirazioni televisive, la voglia di famiglia, l’imminente viaggio negli Usa e tanto altro. A proposito di tv, la rivedremo presto sul piccolo schermo. Più precisamente su Tv 8 (ancora top secret il motivo). L’ex gieffina confida poi di coltivare la speranza di poter lavorare un giorno più assiduamente a un programma per fare gavetta ed esperienza. Il sogno è quello di sperimentare una co-conduzione. Si passa all’argomento Monte.

“Sogno una famiglia e due figli”

Liti? “Come in tutte le coppie le discussioni non mancano. L’importante è che siano costruttive e che ci sia la volontà di migliorarsi e crescere insieme”. E con l’ex tronista, Giulia, pare proprio che stia ‘crescendo’, anche perché lui “è un ragazzo serio, d’altri tempi, con sani principi. E poi mi completa”. Si scivola sul futuro: una famiglia? “Assolutamente sì. Sogno una famiglia e due figli”. La Salemi però frena: “Ora è presto, mi serve stabilità su tutti i fronti. I figli si fanno se si è in grado di prendersi cura e dedicarsi a loro al cento per cento”. Oggi invece gli impegni per lei sono molti e le giornate sono piene, tanto che è un po’ meno attiva anche sui social, come lei stessa ha spiegato.

Monte e Giulia volano negli Usa: il viaggio a Los Angeles e San Francisco

Nel futuro imminente, si prospetta anche un viaggio negli States: “Prossimo viaggio? Los Angeles e San Francisco e non vedo l’ora perché è la prima volta”. Sola soletta o con la sua dolce metà? “Con Francesco”, naturalmente. Insomma la coppia è ormai decollata ed è più affiatata che mai. Un periodo particolare dopo l’uscita del Grande Fratello vissuto con l’ex tronista? I giorni trascorsi a Taranto, risponde senza dubbio. L’amore tra Giulia e Monte continua a scorrere a fiumi.