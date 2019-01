Giulia Salemi a Taranto da Monte: suggello d’amore mozzafiato (foto)

Giulia Salemi a Taranto da Monte: le parole dell’italo persiana e il suggello d’amore mozzafiato (foto)

Terminato il Grande Fratello vip gli interrogativi si sono sprecati. La coppia scoppia? Quanto dureranno? Fuori dalla Casa sarà tutta un’altra storia? Poi il reality si è concluso e gli interrogativi sono aumentati: perché non si vedono mai? Sono già al capilinea? Perché non appaiono spesso insieme sui social? A tutto questo, Francesco Monte e Giulia Salemi stanno rispondendo pian piano, con il tempo. I due infatti, dopo gli impegni del post programma che li hanno tenuti distanti (interviste varie, vicissitudini personali e altre questioni da risolvere) si stanno godendo a vicenda. Chi pensava che il naufragio fosse imminente sarà, almeno per il momento, costretto a ricredersi. Oggi l’italo persiana ha fatto scalo a Taranto, con il suo Francy, pubblicando un suggello d’amore da mozzare il fiato….

“E chi ha detto che le favole non esistono?”. Giulia Salemi e Monte, pazzi d’amore a Taranto

“E chi ha detto che le favole non esistono?”, scrive Giulia sul suo profilo Instagram, immortalandosi in un bacio romantico, in riva al mare, con Francesco. Le labbra si sfiorano, i colori marittimi dell’inverno danno un sapore favolistico allo scatto o, per dirla alla Salemi, un sapore ‘power.’ “Comunque assurdo, il mare d’inverno. Che bello”, commenta la ragazza tra le Stories, mentre ride e scherza con l’ex tronista. Insomma, la coppia viaggia forte, a vele spiegate e con il vento in poppa, trascinata anche da un calore social inebriante, profuso dalle migliaia di fan che tifano ininterrottamente per i due piccioncini sbocciati al Grande Fratello Vip.

Francesco Monte e Giulia Salemi paparazzati a Milano: chi ben comincia è a metà dell’opera

Nella giornata di oggi sono giunti altri segnali positivi sulla coppia, grazie a una paparazzata resa nota dal profilo Instagram Spysee.it. Nella fattispecie nel filmato in questione, Francesco e Giulia sono stati pizzicati in un noto locale milanese mentre si scambiavano effusioni affettuose, baci appassionati e sorrisi complici. Se chi ben comincia è a metà dell’opera, per Salemi e Monte il 2019 si profila un anno pieno d’amore e di sentimenti.