Francesco Monte e Giulia ‘spiati’: dettagli sul rapporto a social spenti

Francesco Monte e Giulia Salemi ‘spiati’: emergono i dettagli sulla relazione a telecamere e social spenti

Come stanno Francesco Monte e Giulia Salemi? La loro relazione sta decollando oppure no? A giudicare dalle foto e dalle dediche social pare proprio di sì. Tuttavia qualcuno continua a mugugnare non dando credito al futuro della coppia e sussurrando che, dopotutto, sul web, si vede soltanto ciò che i diretti interessati vogliono far vedere e la realtà potrebbe essere un’altra. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla loro love story. Stavolta ‘rubati’, a social e telecamere spente. A intercettarli il profilo Instagram Spysee.it, che ha pubblicato un video in cui ha ‘spiato’ i due, pizzicandoli a Milano e…

Chiacchiere, sorrisi e baci al tavolino di un bar: la coppia sbocciata al Grande Fratello Vip fa sul serio

Spysee.it ha ‘spiato’ Giulia e Francesco, dalle vetrate di un noto locale milanese. Chiacchiere, sorrisi, sguardi al miele e baci al tavolino di un bar: insomma i due sono stati ‘pizzicati’ complici e affiatati. Se non bastasse, la coppia è stata intercettata anche in un secondo momento e lo ‘spartito suonato’ è stato il medesimo: lei avvinghiata a lui, tra le sue braccia. Ancora sorrisi e baci. Insomma, la Salemi e Monte sembra che facciano davvero sul serio. Il rapporto non può certo considerarsi maturo, ma le fondamenta stanno per essere gettate. I fan, al momento, possono dormire sonni tranquilli: l’amore sbocciato al Grande Fratello Vip non è soltanto social.

Giulia Salemi e Francesco Monte, il Capodanno assieme

L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella italo persiana hanno festeggiato il Capodanno assieme e anche in quest’occasione si sono mostrati inseparabili e gaudenti. La relazione procede a vele spiegate dopo il Grande Fratello Vip. Addirittura, sempre Spysee.it, ipotizza che potrebbe essere balenata alla coppia un’idea stuzzicante: e se dalla Casa più spiata d’Italia, a breve, si passasse a una casa vera e propria, in comune, altrimenti detto, alla convivenza? Chissà… Le vie dell’amore sono infinite.