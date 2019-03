Grande Fratello, il vincitore Alberto Mezzetti nell’edizione brasiliana

Big Brother Brasilian, Alberto Mezzetti tra i concorrenti

Alberto Mezzetti sarà uno dei concorrenti dell’edizione brasiliana del Grande Fratello. Dall’Italia è volato fino a Rio de Janeiro per poter prendere parte a una nuova esperienze che sicuramente lo divertirà parecchio (e divertirà il pubblico a casa!). Poco ma sicuro, anche Barbara d’Urso parlerà di questa notizia (lanciata dallo stesso Alberto sui suoi profili social): Il Tarzan di Viterbo – questo è il suo soprannome – è stato il vincitore dell’ultima edizione del Gf Vip Nip, quella condotta proprio dalla d’Urso. Alberto ha preparato le valigie dopo aver ricevuto la conferma che diventerà un personaggio del reality show brasiliano.

La presentazione di Alberto Mezzetti in Brasile

La pagina Instagram ufficiale del programma (BBB: Big Brother Brasil) lo ha presentato così: “Buon pomeriggio, Brasile. Buona notte, Italia! Liberate l’urlo di Tarzan, perché Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello, sta arrivando al BBB”. Sicuramente quello che farà nella Casa più spiata del Brasile non passerà inosservato nemmeno in Italia: Barbara d’Urso (ora impegnatissima con Live, del quale ci ha dato delle preziose anticipazioni) potrebbe parlarci di quello che fa Alberto Mezzetti e magari un giorno si presenterà in una delle sue trasmissioni. Riuscirà a trionfare anche a Rio?

Grande Fratello, Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso: ecco cosa sanno i brasiliani di loro

Sul sito ufficiale del Big Brother Brasil, Alberto viene presentato come Tarzan per via della somiglianza col noto personaggio della Disney; si parla anche della sua corte alla d’Urso; non solo: il ragazzo ha confessato di avere un tatuaggio in una zona “particolare” del suo corpo. Alcuni personaggi del Gf sanno sempre come far parlare: qualcuno scompare (è vero), qualcun altro sa come stare in equilibrio sulla cresta dell’onda, altri invece continuano a difendersi da dure critiche! È il caso di Stefano Sala: su di lui è stata ricamata una storia assurda!