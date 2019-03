Stefano Sala e Dasha ricoperti d’insulti a Napoli: “Quanta rabbia!”

Insulti a Stefano Sala e Dasha: cos’è successo davvero a Napoli?

Dasha e Stefano Sala hanno riscoperto l’amore. Dopo il Grande Fratello Vip, hanno vissuto un periodo di profonda crisi e infatti i fan del modello si erano convinti che avesse una relazione con Benedetta Mazza. Si sono frequentati, ma non è nato nulla di serio: Benedetta e Stefano hanno preso due strade differenti e adesso pare che ci sia solo un’amicizia a legarli. Non la stessa amicizia del Gf Vip, sia ben intenso, visto che non passano tutte le giornate insieme. E, a dirla tutta, dopo la notizia del ritorno di fiamma con Dasha, Stefano non è più comparso pubblicamente con Benedetta Mazza. Ricucendo il rapporto con Dasha ha innescato delle reazioni da parte dei suoi follower piuttosto forti e gli insulti sono ormai all’ordine del giorno.

Storia inventata su Dasha e Stefano, il modello chiarisce tutto

Così come è successo a Jane Alexander (che ha scritto un lungo post su Instagram), anche Stefano Sala è stato bersagliato da alcuni detrattori. C’è stato anche chi ha inventato una storia di sana pianta solo per attaccare il modello: “Il fallito è stato qui da noi a Napoli. Fischi e pernacchie a lui e alla cu…a senza filtri!”. Stefano ha però voluto chiarire tutto: “1. Ero a Positano; 2. La mia ragazza sta a Kiev per lavoro; 3. I napoletani sono un popolo calorosissimo, con un gran cuore, che io amo; 4. Ma quanta rabbia, signora!”. Non è quindi successo nulla di ciò. Ma comunque continuano ad arrivare insulti come se piovesse.

Stefano, Dasha e Benedetta: news sulle loro vite

Procede senza intoppi la storia di Stefano Sala e Dasha, nonostante le innumerevoli critiche. Benedetta Mazza continua invece a essere single: non ha ancora provato gli stessi sentimenti che invece nutriva nei confronti del bel modello. Dopo aver letto la notizia del ritorno di fiamma, anche lei si è lasciata andare a un commento… Adesso però pensa solo a sé stessa. Ha un futuro radioso dinanzi a sé!